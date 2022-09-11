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Muhtar 'makam aracıyla’ kapı kapı dolaşıp sorunları dinliyor
Muhtar 'makam aracıyla’ kapı kapı dolaşıp sorunları dinliyor
Gaziantep’te 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan, 'makam aracım' dediği skuter ile kapı kapı dolaşarak mahalle halkının ihtiyaçlarını soruyor... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T14:16+0300
2022-09-11T14:16+0300
yaşam
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Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, Aslanlı Mahallesi'nde 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan, elektrikli skuterlerin yaygınlaşması ile bir skuter satın aldı. Göğebakan, daha önce yaya olarak gezdiği mahalleyi skuterle dolaşmaya başladı. Son günlerde kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen muhtar, 'makam aracım' diye tabir ettiği skuteri ile vatandaşların ayağına gidiyor. Ziyaretlerinin yanı sıra tüm ulaşımı skuter ile gerçekleştiren muhtar, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere bu araçla gidiyor.Vatandaşların gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhtar Ali Göğebakan, özellikle çocukların ciddi sempati duyduğunu skuterin ise, kendi işini çok kolaylaştırdığını söyledi.Göğebakan, "Mahallemize hizmet getirmek ve vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözmek gerekiyor. Önceden yaya olarak dolaşırdım. Boş zamanlarımda mahalle sakinlerini ziyaret ediyorum. Skuter çıkınca ben de kendime aldım ve kullanmaya başladım. Resmi dairelere, düğün ve taziyelere bununla gidiyorum. Adeta benim makam aracım oldu. Elektrikli skuter bu anlamda işimi kolaylaştırıyor. Araçla girilmeyen sokaklara skuter ile daha pratik şekilde girebiliyorum'' diye konuştu.
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türkiye, gaziantep, muhtar, scooter
türkiye, gaziantep, muhtar, scooter

Muhtar 'makam aracıyla’ kapı kapı dolaşıp sorunları dinliyor

14:16 11.09.2022
© DHAMuhtar 'makam aracıyla’ kapı kapı dolaşıp sorunları dinliyor
Muhtar 'makam aracıyla’ kapı kapı dolaşıp sorunları dinliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© DHA
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Gaziantep’te 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan, 'makam aracım' dediği skuter ile kapı kapı dolaşarak mahalle halkının ihtiyaçlarını soruyor, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere bu araçla gidiyor.
Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, Aslanlı Mahallesi'nde 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan, elektrikli skuterlerin yaygınlaşması ile bir skuter satın aldı. Göğebakan, daha önce yaya olarak gezdiği mahalleyi skuterle dolaşmaya başladı. Son günlerde kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen muhtar, 'makam aracım' diye tabir ettiği skuteri ile vatandaşların ayağına gidiyor. Ziyaretlerinin yanı sıra tüm ulaşımı skuter ile gerçekleştiren muhtar, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere bu araçla gidiyor.
Vatandaşların gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhtar Ali Göğebakan, özellikle çocukların ciddi sempati duyduğunu skuterin ise, kendi işini çok kolaylaştırdığını söyledi.
Göğebakan, "Mahallemize hizmet getirmek ve vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözmek gerekiyor. Önceden yaya olarak dolaşırdım. Boş zamanlarımda mahalle sakinlerini ziyaret ediyorum. Skuter çıkınca ben de kendime aldım ve kullanmaya başladım. Resmi dairelere, düğün ve taziyelere bununla gidiyorum. Adeta benim makam aracım oldu. Elektrikli skuter bu anlamda işimi kolaylaştırıyor. Araçla girilmeyen sokaklara skuter ile daha pratik şekilde girebiliyorum'' diye konuştu.
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