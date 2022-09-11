https://sputniknews.com.tr/20220911/msb-pence-kilit-operasyonunda-sehit-sayisi-4e-yukseldi--1061077670.html

MSB: Pençe-Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi

MSB: Pençe-Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan'ın şehit olduğunu açıkladı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T22:19+0300

2022-09-11T22:19+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

şehit

pençe kilit operasyonu

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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Kalkan'ın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu