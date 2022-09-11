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Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı
Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı
Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:04+0300
2022-09-11T15:04+0300
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Giresun’dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.Beton zemine düşen Yayla, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220711/minibusun-acik-kalan-kapisindan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1058561671.html
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ordu, minibüs, trafik
ordu, minibüs, trafik

Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı

15:04 11.09.2022
© DHAMinibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı
Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© DHA
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Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.
Giresun’dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.
Beton zemine düşen Yayla, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
TÜRKİYE
Minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti
11 Temmuz, 00:45
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