https://sputniknews.com.tr/20220911/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonunda-2-asker-sehit-oldu-4-asker-yarali-1061074060.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T17:31+0300

2022-09-11T17:31+0300

2022-09-11T17:48+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

şehit

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit