https://sputniknews.com.tr/20220911/milli-egitim-bakanligi-paylasti-ucretsiz-yardimci-kaynaklar-bu-yil-ilk-kez-ogrencilerle-bulusuyor-1061075722.html

Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilke imza atarak, ücretsiz yardımcı kaynakları da ders kitaplarıyla birlikte dağıtımı için öğrencilerin sıralarında yeni ders... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T19:08+0300

2022-09-11T19:08+0300

2022-09-11T19:08+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

kitap

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Bu yıl ilk kez sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. 136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı.

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milli eğitim bakanlığı, kitap