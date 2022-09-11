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Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilke imza atarak, ücretsiz yardımcı kaynakları da ders kitaplarıyla birlikte dağıtımı için öğrencilerin sıralarında yeni ders... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T19:08+0300
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türkiye
milli eğitim bakanlığı
kitap
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Bu yıl ilk kez sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. 136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı.
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milli eğitim bakanlığı, kitap
milli eğitim bakanlığı, kitap

Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı: Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor

19:08 11.09.2022
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilke imza atarak, ücretsiz yardımcı kaynakları da ders kitaplarıyla birlikte dağıtımı için öğrencilerin sıralarında yeni ders yılına hazırladı.
Bu yıl ilk kez sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. 136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı.
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