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https://sputniknews.com.tr/20220911/meteoroloji-gun-verip-uyardi-saganak-yagis-geliyor-1061062469.html
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, haftanın ilk gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T10:42+0300
2022-09-11T10:42+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yarından itibaren İstanbul dahil birçok ilde ve bölgede sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji'den alınan güncel verilere hafta başında yurdun özellikle, Trakya, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Kıyı Ege illerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/meteorolojiden-6-ile-sari-2-ile-turuncu-uyari-saganak-yagis-etkili-olacak-1060851158.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sağanak, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sağanak, sağanak yağış

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

10:42 11.09.2022
© AAAFAD'dan 5 il için sel uyarısı
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, haftanın ilk gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yarından itibaren İstanbul dahil birçok ilde ve bölgede sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji'den alınan güncel verilere hafta başında yurdun özellikle, Trakya, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Kıyı Ege illerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
YAŞAM
Meteorolojiden 6 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı: Sağanak yağış etkili olacak
6 Eylül, 09:57
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