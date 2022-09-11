https://sputniknews.com.tr/20220911/meteoroloji-gun-verip-uyardi-saganak-yagis-geliyor-1061062469.html

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, haftanın ilk gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T10:42+0300

2022-09-11T10:42+0300

2022-09-11T10:42+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

sağanak

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057343329_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_665e7f261d0a12aac2c631fbbf1a39aa.jpg

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yarından itibaren İstanbul dahil birçok ilde ve bölgede sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji'den alınan güncel verilere hafta başında yurdun özellikle, Trakya, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Kıyı Ege illerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220906/meteorolojiden-6-ile-sari-2-ile-turuncu-uyari-saganak-yagis-etkili-olacak-1060851158.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sağanak, sağanak yağış