https://sputniknews.com.tr/20220911/meksikada-yolcu-otobusu-ile-yakit-tankeri-carpisti-20-olu-1061057792.html

Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 20 ölü

Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 20 ölü

Meksika'da yolcu otobüsü ile yanıcı madde taşıyan bir yakıt tankerinin çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T00:43+0300

2022-09-11T00:43+0300

2022-09-11T00:43+0300

dünya

meksika

yolcu otobüsü

yakıt tankeri

kaza

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Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin başkenti Victoria de Ciudad'dan Monterrey şehrine giden yolda yolcu otobüsü ile yanıcı madde taşıyan kamyon çarpıştı.Yanıcı madde taşıyan aracın alev alması sonucu çıkan yangında en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.Kazanın sebep olduğu yangın nedeniyle iki aracın da tamamen yandığı, tır şoförünün olay yerinden kaçtığı aktarıldı.Kamyonda yaklaşık 33 bin litrelik yanıcı madde taşıyan iki yakıt tankı bulunduğu belirtildi.Tamaulipas Başsavcılığının kaza hakkında soruşturma başlattığı ve yetkililerin kurbanların kimlik tespiti için çalıştığı bildirildi.

meksika

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meksika, yolcu otobüsü, yakıt tankeri, kaza