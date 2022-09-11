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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220911/macaristan-abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-politikasini-gozden-gecirebilir-1061059794.html
Macaristan: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirebilir
Macaristan: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirebilir
Macaristan Başbakan Danışmanı Balaj Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımların beklentileri karşılamadığını, bu yüzden yeni siyasi... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T05:26+0300
2022-09-11T05:26+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
avrupa birliği
abd
rusya
yaptırım
enerji krizi
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Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, yaptırımlarını belirli bir süre için uygulamaya koydu, bu yüzden sonbahar siyaset sezonunda yaptırımları değerlendirme söz konusu olacak. Kendimize bakarsak ve dönüp tüm dünyaya bakarsak yaptırımların beklentileri karşılamadığını göreceğiz” diye yazdı.'Diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa'Rusya’ya yaptırımların etkili olabileceği fikrinin 'saçma' olduğunu kaydeden Danışman, “Uzman edebiyatta yaptırımların, büyük oyuncunun küçüğe karşı uyguladığı zaman işe yaradığını yazıyor. Enerji alanına bakılırsa durum tam tersi: Rusya enerji deviyken Avrupa cüce. Bu durumda diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa. Bu yüzden politikanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Avrupa’nın yeni siyaset sezonu bununla ilgili olacak” yorumunda bulundu.
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macaristan, avrupa birliği, abd, rusya, yaptırım, enerji krizi
macaristan, avrupa birliği, abd, rusya, yaptırım, enerji krizi

Macaristan: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirebilir

05:26 11.09.2022
© REUTERSMacaristan bayrağı
Macaristan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© REUTERS
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Macaristan Başbakan Danışmanı Balaj Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımların beklentileri karşılamadığını, bu yüzden yeni siyasi sezonda gözden geçirileceğini belirtti.
Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, yaptırımlarını belirli bir süre için uygulamaya koydu, bu yüzden sonbahar siyaset sezonunda yaptırımları değerlendirme söz konusu olacak. Kendimize bakarsak ve dönüp tüm dünyaya bakarsak yaptırımların beklentileri karşılamadığını göreceğiz” diye yazdı.

'Diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa'

Rusya’ya yaptırımların etkili olabileceği fikrinin 'saçma' olduğunu kaydeden Danışman, “Uzman edebiyatta yaptırımların, büyük oyuncunun küçüğe karşı uyguladığı zaman işe yaradığını yazıyor. Enerji alanına bakılırsa durum tam tersi: Rusya enerji deviyken Avrupa cüce. Bu durumda diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa. Bu yüzden politikanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Avrupa’nın yeni siyaset sezonu bununla ilgili olacak” yorumunda bulundu.
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