https://sputniknews.com.tr/20220911/macaristan-abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-politikasini-gozden-gecirebilir-1061059794.html
Macaristan: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirebilir
Macaristan: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirebilir
Macaristan Başbakan Danışmanı Balaj Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımların beklentileri karşılamadığını, bu yüzden yeni siyasi... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T05:26+0300
2022-09-11T05:26+0300
2022-09-11T05:26+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
avrupa birliği
abd
rusya
yaptırım
enerji krizi
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Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, yaptırımlarını belirli bir süre için uygulamaya koydu, bu yüzden sonbahar siyaset sezonunda yaptırımları değerlendirme söz konusu olacak. Kendimize bakarsak ve dönüp tüm dünyaya bakarsak yaptırımların beklentileri karşılamadığını göreceğiz” diye yazdı.'Diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa'Rusya’ya yaptırımların etkili olabileceği fikrinin 'saçma' olduğunu kaydeden Danışman, “Uzman edebiyatta yaptırımların, büyük oyuncunun küçüğe karşı uyguladığı zaman işe yaradığını yazıyor. Enerji alanına bakılırsa durum tam tersi: Rusya enerji deviyken Avrupa cüce. Bu durumda diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa. Bu yüzden politikanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Avrupa’nın yeni siyaset sezonu bununla ilgili olacak” yorumunda bulundu.
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macaristan, avrupa birliği, abd, rusya, yaptırım, enerji krizi
macaristan, avrupa birliği, abd, rusya, yaptırım, enerji krizi
Macaristan: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirebilir
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Macaristan Başbakan Danışmanı Balaj Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımların beklentileri karşılamadığını, bu yüzden yeni siyasi sezonda gözden geçirileceğini belirtti.
Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, yaptırımlarını belirli bir süre için uygulamaya koydu, bu yüzden sonbahar siyaset sezonunda yaptırımları değerlendirme söz konusu olacak. Kendimize bakarsak ve dönüp tüm dünyaya bakarsak yaptırımların beklentileri karşılamadığını göreceğiz” diye yazdı.
'Diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa'
Rusya’ya yaptırımların etkili olabileceği fikrinin 'saçma' olduğunu kaydeden Danışman, “Uzman edebiyatta yaptırımların, büyük oyuncunun küçüğe karşı uyguladığı zaman işe yaradığını yazıyor. Enerji alanına bakılırsa durum tam tersi: Rusya enerji deviyken Avrupa cüce. Bu durumda diz çöken Rus enerji sektörü değil, Avrupa. Bu yüzden politikanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Avrupa’nın yeni siyaset sezonu bununla ilgili olacak” yorumunda bulundu.