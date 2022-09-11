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https://sputniknews.com.tr/20220911/kongoda-kargo-ucagi-radardan-kayboldu-1061070849.html
Kongo'da kargo uçağı radardan kayboldu
Kongo'da kargo uçağı radardan kayboldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:31+0300
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uçak
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Kongo basınındaki haberlere göre, 3 mürettebatı bulunan kargo uçağı, Güney Kivu'nun Bukavu kentindeki Kavumu Havalimanı'ndan havalandı.Kasese Havalimanı'na kargo ulaştırmak için yola çıkan uçakla iletişim kesildi.Kaybolan uçağı ve mürettebatı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kongoda-acilisi-yapilan-kopru-kurdela-kesilirken-coktu-1060873088.html
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kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, uçak, radar, kayıp
kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, uçak, radar, kayıp

Kongo'da kargo uçağı radardan kayboldu

15:31 11.09.2022
© AAKongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde içinde 3 kişinin bulunduğu kargo uçağıyla irtibat kesildi.
Kongo basınındaki haberlere göre, 3 mürettebatı bulunan kargo uçağı, Güney Kivu'nun Bukavu kentindeki Kavumu Havalimanı'ndan havalandı.
Kasese Havalimanı'na kargo ulaştırmak için yola çıkan uçakla iletişim kesildi.
Kaybolan uçağı ve mürettebatı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
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