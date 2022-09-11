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https://sputniknews.com.tr/20220911/kirikkalede-2-kisi-kokudan-zehirlendi-kaynagi-arastiriliyor-1061059409.html
Kırıkkale'de 2 kişi kokudan zehirlendi: Kaynağı araştırılıyor
Kırıkkale'de 2 kişi kokudan zehirlendi: Kaynağı araştırılıyor
Kırıkkale'de tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, sebebi belli olmayan kokudan zehirlendi. Ekipler, evin içerisinde ve çevresinde... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T03:40+0300
2022-09-11T03:40+0300
türkiye
kırıkkale
koku
zehirlenme
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Olay, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 795. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, gece saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen kokudan zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Evde ikamet eden Elif B. (34) ve Perihan D. (70) öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İtfaiye ve doğalgaz ekipleri, odalara sızan kokunun kaynağını belirlemek için evi incelemeye aldı. Doğalgaz firması görevlileri, bir taraftan gaz detektörü ile araştırma yaparken, bir taraftan da itfaiye ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını tespit ermek için çaba gösterdi.Yapılan tüm araştırmalara rağmen kokunun nereden geldiği belirlenemedi. Alınan tedbirlerin ardından aile fertleri, geceyi başka bir evde geçirmek zorunda kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/kocaelinde-hamamda-rahatsizlanan-7-kadin-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1060093915.html
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kırıkkale, koku, zehirlenme
kırıkkale, koku, zehirlenme

Kırıkkale'de 2 kişi kokudan zehirlendi: Kaynağı araştırılıyor

03:40 11.09.2022
© İHA / HASAN AYKırıkkale'de tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, sebebi belli olmayan kokudan zehirlendi. Ekipler, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını bulmak için seferber oldu.
Kırıkkale'de tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, sebebi belli olmayan kokudan zehirlendi. Ekipler, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını bulmak için seferber oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / HASAN AY
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Kırıkkale'de tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, sebebi belli olmayan kokudan zehirlendi. Ekipler, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını bulmak için seferber oldu.
Olay, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 795. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, gece saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen kokudan zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Evde ikamet eden Elif B. (34) ve Perihan D. (70) öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ve doğalgaz ekipleri, odalara sızan kokunun kaynağını belirlemek için evi incelemeye aldı. Doğalgaz firması görevlileri, bir taraftan gaz detektörü ile araştırma yaparken, bir taraftan da itfaiye ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını tespit ermek için çaba gösterdi.
Yapılan tüm araştırmalara rağmen kokunun nereden geldiği belirlenemedi. Alınan tedbirlerin ardından aile fertleri, geceyi başka bir evde geçirmek zorunda kaldı.
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