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https://sputniknews.com.tr/20220911/kina-gecesinde-maganda-kursunu-can-aldi-1061059692.html
Kına gecesinde maganda kurşunu can aldı
Kına gecesinde maganda kurşunu can aldı
Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T05:01+0300
2022-09-11T05:01+0300
türkiye
tokat
kına gecesi
maganda kurşunu
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Tokat'ta, kına gecesinde tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan 29 yaşındaki Mehmet Koşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti.Ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Haberi duyarak hastaneye gelen Koşar'ın yakınları gözyaşı döktü. Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.Şüpheli M.U. kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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tokat, kına gecesi, maganda kurşunu
tokat, kına gecesi, maganda kurşunu

Kına gecesinde maganda kurşunu can aldı

05:01 11.09.2022
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / OZAN KÖSE
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Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü.
Tokat'ta, kına gecesinde tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan 29 yaşındaki Mehmet Koşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti.
Ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Haberi duyarak hastaneye gelen Koşar'ın yakınları gözyaşı döktü. Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli M.U. kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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