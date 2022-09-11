https://sputniknews.com.tr/20220911/kina-gecesinde-maganda-kursunu-can-aldi-1061059692.html

Kına gecesinde maganda kurşunu can aldı

Kına gecesinde maganda kurşunu can aldı

Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tokat

kına gecesi

maganda kurşunu

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Tokat'ta, kına gecesinde tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan 29 yaşındaki Mehmet Koşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti.Ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Haberi duyarak hastaneye gelen Koşar'ın yakınları gözyaşı döktü. Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.Şüpheli M.U. kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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tokat, kına gecesi, maganda kurşunu