https://sputniknews.com.tr/20220911/kamuda-gorevli-565-bin-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecirilmesi-icin-gorusmeler-basliyor--1061064750.html
Kamuda görevli 565 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için görüşmeler başlıyor
Kamuda görevli 565 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için görüşmeler başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yetkili sendika Memur-Sen’in 565 bin çalışanı ilgilendiren sözleşmeli konusunu salı günü görüşmesi... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T11:57+0300
2022-09-11T11:57+0300
2022-09-11T11:57+0300
türkiye
kamu
kamu görevlisi
memur
memur-sen
görüşme
sözleşmeli personel
kadro
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Memur-Sen’in konuya ilişkin hazırladığı çözüm teklifine Yeni Şafak ulaştı. Teklifte sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi ile bekleyen haklar madde madde sıralandı. Sözleşmeli personel kadroya geçmesi ile birlikte kurumuna göre şu hakları kazanacak:Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.İsteğe bağlı yer değişikliğiKurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.Yemek yardımı verilecekYeni Şafak'ın aktardığına göre, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.Salı günü yapılması beklenen sözleşmeliler ile ilgili toplantıda, yetkili sendika ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olması bekleniyor. Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden fikir alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor. Öte yandan, yetkili sendika, bundan sonra kamuda istihdam şeklinde sözleşmeli personel olmaması yönünde talep ediyor.İdari hizmet sözleşmelilerinin ve kamudaki 4/B statüsündeki çalışanların yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı kadroya geçirilmesi bekleniyor. Sendikanın talepleri arasında dikkat çekenler ise, istihdam türlerinin farklıkları ve çeşitlilikleri ortadan kaldırılması, bütün sözleşmeli personelin 3+1 kapsamına alınması, sözleşmeli ve kadrolu personel arasındaki Gelir Vergisi'nin düzenlenmesi.Sendikada konuşulanlara göre, söz konusu sözleşmeli personel çalışmasında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile devletin yük altına girmeyeceği, bilakis yükünün hafifleyeceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-kasapoglu-tasra-teskilatinda-istihdam-edilmek-uzere-4-bin-147-sozlesmeli-personel-alinacak-1060978658.html
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kamu, kamu görevlisi, memur, memur-sen, görüşme, sözleşmeli personel, kadro
kamu, kamu görevlisi, memur, memur-sen, görüşme, sözleşmeli personel, kadro
Kamuda görevli 565 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için görüşmeler başlıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yetkili sendika Memur-Sen’in 565 bin çalışanı ilgilendiren sözleşmeli konusunu salı günü görüşmesi bekleniyor. Memur-Sen’in teklifinde kamuda sözleşmeli istihdamının tamamen kaldırılması da var.
Memur-Sen’in konuya ilişkin hazırladığı çözüm teklifine Yeni Şafak ulaştı. Teklifte sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi ile bekleyen haklar madde madde sıralandı.
Sözleşmeli personel kadroya geçmesi ile birlikte kurumuna göre şu hakları kazanacak:
Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.
İsteğe bağlı yer değişikliği
Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.
Yemek yardımı verilecek
Yeni Şafak'ın aktardığına göre, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.
Salı günü yapılması beklenen sözleşmeliler ile ilgili toplantıda, yetkili sendika ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olması bekleniyor. Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden fikir alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor. Öte yandan, yetkili sendika, bundan sonra kamuda istihdam şeklinde sözleşmeli personel olmaması yönünde talep ediyor.
İdari hizmet sözleşmelilerinin ve kamudaki 4/B statüsündeki çalışanların yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı kadroya geçirilmesi bekleniyor. Sendikanın talepleri arasında dikkat çekenler ise, istihdam türlerinin farklıkları ve çeşitlilikleri ortadan kaldırılması, bütün sözleşmeli personelin 3+1 kapsamına alınması, sözleşmeli ve kadrolu personel arasındaki Gelir Vergisi'nin düzenlenmesi.
Sendikada konuşulanlara göre, söz konusu sözleşmeli personel çalışmasında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile devletin yük altına girmeyeceği, bilakis yükünün hafifleyeceği belirtiliyor.