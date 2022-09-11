https://sputniknews.com.tr/20220911/kalp-krizi-geciren-kuzenini-ambulansa-yetistirdi-kendi-de-kalp-krizi-gecirdi-1061060826.html
Kalp krizi geçiren kuzenini ambulansa yetiştirdi, kendi de kalp krizi geçirdi
Kalp krizi geçiren kuzenini ambulansa yetiştirdi, kendi de kalp krizi geçirdi
Trabzon'da kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı hastaneye yetiştirmeye çalışan Hüsnü Yılmaz da kalp krizi geçirdi. İki kuzen, kurtarılamayarak yaşamını... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T09:21+0300
2022-09-11T09:21+0300
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trabzon
araklı
kalp krizi
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Trabzon’un Araklı ilçesinde yemek yerken kalp krizi geçiren kuzenini aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalışırken yolda kalp krizi geçiren şahıs kuzeniyle birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan İsmail Yılmaz (60), yemek yerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın fenalaştığını gören amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz (57), aracıyla kuzenini ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı.Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hüsnü ve İsmail Yılmaz'ın cenazeleri, ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yarın ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220718/dag-gezisinde-kalp-krizi-geciren-dagci-oldu-1058829581.html
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trabzon, araklı, kalp krizi
Kalp krizi geçiren kuzenini ambulansa yetiştirdi, kendi de kalp krizi geçirdi
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Trabzon'da kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı hastaneye yetiştirmeye çalışan Hüsnü Yılmaz da kalp krizi geçirdi. İki kuzen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yemek yerken kalp krizi geçiren kuzenini aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalışırken yolda kalp krizi geçiren şahıs kuzeniyle birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan İsmail Yılmaz (60), yemek yerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın fenalaştığını gören amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz (57), aracıyla kuzenini ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hüsnü ve İsmail Yılmaz'ın cenazeleri, ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yarın ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.