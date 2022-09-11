https://sputniknews.com.tr/20220911/izmirde-otomobil-takla-atti-2-olu-1-yarali-1061063637.html
İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T11:20+0300
2022-09-11T11:20+0300
2022-09-11T11:20+0300
türkiye
izmir
karşıyaka
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061063412_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_75e178b34f61b20df82637e69487df90.jpg
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı semtinden Karşıyaka İskele yönüne ilerleyen Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, Yalı Caddesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Esra Macit'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Seren Ergin ise ağır yaralandı. Ergin, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.Öte yandan araçta bulunan köpek yavrusunun da kazada can verdiği görüldü.Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220623/camdan-esek-arisi-giren-otomobil-takla-atti-3-yarali-1057828723.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061063412_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e9d2d9eb1ee87646beb886b6dfc6f853.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, karşıyaka, kaza
İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Abone ol
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı semtinden Karşıyaka İskele yönüne ilerleyen Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, Yalı Caddesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Esra Macit'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Seren Ergin ise ağır yaralandı. Ergin, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan araçta bulunan köpek yavrusunun da kazada can verdiği görüldü.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.