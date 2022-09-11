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İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T11:20+0300
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı semtinden Karşıyaka İskele yönüne ilerleyen Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, Yalı Caddesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Esra Macit'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Seren Ergin ise ağır yaralandı. Ergin, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.Öte yandan araçta bulunan köpek yavrusunun da kazada can verdiği görüldü.Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220623/camdan-esek-arisi-giren-otomobil-takla-atti-3-yarali-1057828723.html
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izmir, karşıyaka, kaza
izmir, karşıyaka, kaza

İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

11:20 11.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇİzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı semtinden Karşıyaka İskele yönüne ilerleyen Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, Yalı Caddesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Esra Macit'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Seren Ergin ise ağır yaralandı. Ergin, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan araçta bulunan köpek yavrusunun da kazada can verdiği görüldü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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