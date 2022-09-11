Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220911/izmirde-kagit-toplayan-yasli-adam-ticari-taksinin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1061060058.html
İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
İzmir’in Konak ilçesinde, ticari taksi önce kağıt toplayıcısına ardından ise park halindeki araca çarptı. Kazada kağıt toplayıcısı yaşlı adam hayatını... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T05:39+0300
2022-09-11T05:39+0300
türkiye
izmir
konak
taksi
kağıt toplayıcıları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061059912_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_a6015160a77fc99d1b6519fdef3f8365.jpg
Kaza, saat 03.40 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş’a (67) ve ardından park halindeki AUDI marka 42 CVT 11 plakalı araca çarptı.Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.Öte yandan, Durmuş’un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
türkiye
izmir
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061059912_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_280d8f3608c29e5d35369d339e34a51d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, konak, taksi, kağıt toplayıcıları
izmir, konak, taksi, kağıt toplayıcıları

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

05:39 11.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇİzmir’in Konak ilçesinde, ticari taksi önce kağıt toplayıcısına ardından ise park halindeki araca çarptı. Kazada kağıt toplayıcısı yaşlı adam hayatını kaybederken, yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İzmir’in Konak ilçesinde, ticari taksi önce kağıt toplayıcısına ardından ise park halindeki araca çarptı. Kazada kağıt toplayıcısı yaşlı adam hayatını kaybederken, yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ
Abone olTelegram
İzmir’in Konak ilçesinde, ticari taksi önce kağıt toplayıcısına ardından ise park halindeki araca çarptı. Kazada kağıt toplayıcısı yaşlı adam hayatını kaybederken, yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 03.40 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş’a (67) ve ardından park halindeki AUDI marka 42 CVT 11 plakalı araca çarptı.
Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, Durmuş’un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала