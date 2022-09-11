Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220911/isvecte-halk-genel-ve-yerel-secimler-icin-sandik-basinda-1061069880.html
İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında
İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında
İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti. Resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği bildirildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:05+0300
2022-09-11T15:05+0300
dünya
isveç
seçim
seçimler
yerel seçimler
genel seçimler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061070297_0:101:3073:1829_1920x0_80_0_0_d423e3e646254d6c559c64b638b205e6.jpg
İsknadinav ülkesi İsveç'te yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, saat 20.00’de sona erecek.Seçim sonucunda ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni hükümet ve yerel belediye başkanları belli olacak.Sandık çıkış sonuçlarının yerel saatle 21.00'da duyurulması bekleniyor. Bu ilk tahminin ardından oyların tamamının sayılmasından sonra geçici sonuçlar açıklanacak.Resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.İsveç'te halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti, parlamentoda 349 sandalye bulunuyor.İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun seçimi kıl payı kazanacağı ve hükümetin uzun süren pazarlıklardan sonra bile kurulmasının zor olacağı görüşü hakim.Sol blokta, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Çevre Partisi ile Sol Parti bulunurken, sağ bloktaki Merkez Partisi, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Parti (SD) ile hükümet kurulmayacağını ilan ederek bu seçime sol bloktan katılma kararı almıştı.Sağ blokta ayrıca ılımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokrat Parti, Liberal Parti ve İsveç Demokratlar Partisi yer alıyor. Her ne kadar SD sağ blokta gösterilse de diğer sağ blok partileri SD ile iş birliği yapmaktan kaçınıyor.İsveç'te 2018'deki seçimlerde en fazla oyu Sosyal Demokrat Parti almıştıİsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28.6'lık oyla birinci parti olmuştu.Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19.84 ile ikinci sırada yer almıştı.Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak 3 yıl bu görevi yürüttü.Yeşiller ve Çevre Partisinin 2021'de hükümetten çekilmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti yoluna tek başına devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20220909/helsinki-6-turkiye-vatandasinin-iadesine-iliskin-ret-karari-degistirilemez-bunu-ankaraya-soyledik-1061016473.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061070297_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_862e441b4cc80800e015beb2eb136dcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, seçim, seçimler, yerel seçimler, genel seçimler
isveç, seçim, seçimler, yerel seçimler, genel seçimler

İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında

15:05 11.09.2022
© AP Photo / James Brooksİsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.
İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / James Brooks
Abone olTelegram
İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti. Resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği bildirildi.
İsknadinav ülkesi İsveç'te yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, saat 20.00’de sona erecek.
Seçim sonucunda ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni hükümet ve yerel belediye başkanları belli olacak.
Sandık çıkış sonuçlarının yerel saatle 21.00'da duyurulması bekleniyor. Bu ilk tahminin ardından oyların tamamının sayılmasından sonra geçici sonuçlar açıklanacak.
Resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.
İsveç'te halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti, parlamentoda 349 sandalye bulunuyor.
İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun seçimi kıl payı kazanacağı ve hükümetin uzun süren pazarlıklardan sonra bile kurulmasının zor olacağı görüşü hakim.
Sol blokta, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Çevre Partisi ile Sol Parti bulunurken, sağ bloktaki Merkez Partisi, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Parti (SD) ile hükümet kurulmayacağını ilan ederek bu seçime sol bloktan katılma kararı almıştı.
Sağ blokta ayrıca ılımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokrat Parti, Liberal Parti ve İsveç Demokratlar Partisi yer alıyor. Her ne kadar SD sağ blokta gösterilse de diğer sağ blok partileri SD ile iş birliği yapmaktan kaçınıyor.

İsveç'te 2018'deki seçimlerde en fazla oyu Sosyal Demokrat Parti almıştı

İsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28.6'lık oyla birinci parti olmuştu.
Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19.84 ile ikinci sırada yer almıştı.
Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak 3 yıl bu görevi yürüttü.
Yeşiller ve Çevre Partisinin 2021'de hükümetten çekilmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti yoluna tek başına devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
Ukrayna krizi
Helsinki: 6 Türkiye vatandaşının iadesine ilişkin ret kararı değiştirilemez, bunu Ankara'ya söyledik
9 Eylül, 18:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала