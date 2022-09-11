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İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T09:13+0300
2022-09-11T09:13+0300
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istanbul
yol
bisiklet
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İstanbul Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi.Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent’ten TEM’e bağlantı yolu. Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30-10.30). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar" olarak sıralandı.Alternatif yollar hangileri?Açıklamada, alternatif yollar olarak, Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30) kullanılabileceği belirtildi.Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/ankarada-yarin-bazi-yollar-kapali-olacak-1060529500.html
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istanbul, yol, bisiklet
istanbul, yol, bisiklet

İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

09:13 11.09.2022
© AAİstanbul, köprü
İstanbul, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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İstanbul'da bugün düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent’ten TEM’e bağlantı yolu. Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30-10.30). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar" olarak sıralandı.

Alternatif yollar hangileri?

Açıklamada, alternatif yollar olarak, Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30) kullanılabileceği belirtildi.
Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği ifade edildi.
Çankaya , Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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Ankara'da yarın bazı yollar kapalı olacak
29 Ağustos, 17:01
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