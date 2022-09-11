https://sputniknews.com.tr/20220911/iran-avrupa-uclusunun-aciklamasi-viyanadaki-nukleer-gorusmelerini-bozabilir-1061058579.html

İran: Avrupa üçlüsünün açıklaması Viyana'daki nükleer görüşmelerini bozabilir

İran: Avrupa üçlüsünün açıklaması Viyana'daki nükleer görüşmelerini bozabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani Çafi, Tahran’ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili duruşunu eleştiren Avrupa Üçlüsü’nün Viyana’daki görüşmeleri... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T02:17+0300

2022-09-11T02:17+0300

2022-09-11T02:17+0300

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iran

iran nükleer anlaşması

iran nükleer görüşmeleri

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Almanya, Fransa ve İngiltere’nin “patavatsız açıklamalarıyla” İsrail’in yolundan gittiğini ve görüşmeleri bozma yönünde adım attığını söyleyen Çafi, Avrupa Üçlüsü’nün, bu pozisyonu almaya devam ederse sonuçların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.Tahran’ın halâ anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunun altını çizen İranlı diplomat, “gereken irade olursa” ve taraflar dış baskıdan vazgeçerse anlaşmanın hızlıca yapılabileceğini savundu.Daha önce Almanya, Fransa ve İngiltere, Tahran’ın nükleer anlaşmayla ilgili duruşunun anlaşmanın canlandırılması olasılığını tehditle karşı karşıya bıraktığını açıklamışlardı. Ortak açıklamada, İran’ın nükleer programını geliştirmeye devam ettiği ve sivil amaçların “çok dışına” çıktığı kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220906/-ab-yuksek-temsilcisi-borrell-iran-nukleer-anlasmasinda-yakinda-bir-sonuc-beklenmiyor-1060844704.html

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