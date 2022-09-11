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https://sputniknews.com.tr/20220911/iran-avrupa-uclusunun-aciklamasi-viyanadaki-nukleer-gorusmelerini-bozabilir-1061058579.html
İran: Avrupa üçlüsünün açıklaması Viyana'daki nükleer görüşmelerini bozabilir
İran: Avrupa üçlüsünün açıklaması Viyana'daki nükleer görüşmelerini bozabilir
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani Çafi, Tahran’ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili duruşunu eleştiren Avrupa Üçlüsü’nün Viyana’daki görüşmeleri... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T02:17+0300
2022-09-11T02:17+0300
dünya
iran
iran nükleer anlaşması
iran nükleer görüşmeleri
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Almanya, Fransa ve İngiltere’nin “patavatsız açıklamalarıyla” İsrail’in yolundan gittiğini ve görüşmeleri bozma yönünde adım attığını söyleyen Çafi, Avrupa Üçlüsü’nün, bu pozisyonu almaya devam ederse sonuçların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.Tahran’ın halâ anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunun altını çizen İranlı diplomat, “gereken irade olursa” ve taraflar dış baskıdan vazgeçerse anlaşmanın hızlıca yapılabileceğini savundu.Daha önce Almanya, Fransa ve İngiltere, Tahran’ın nükleer anlaşmayla ilgili duruşunun anlaşmanın canlandırılması olasılığını tehditle karşı karşıya bıraktığını açıklamışlardı. Ortak açıklamada, İran’ın nükleer programını geliştirmeye devam ettiği ve sivil amaçların “çok dışına” çıktığı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220906/-ab-yuksek-temsilcisi-borrell-iran-nukleer-anlasmasinda-yakinda-bir-sonuc-beklenmiyor-1060844704.html
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iran, iran nükleer anlaşması, iran nükleer görüşmeleri
iran, iran nükleer anlaşması, iran nükleer görüşmeleri

İran: Avrupa üçlüsünün açıklaması Viyana'daki nükleer görüşmelerini bozabilir

02:17 11.09.2022
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı
İran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani Çafi, Tahran’ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili duruşunu eleştiren Avrupa Üçlüsü’nün Viyana’daki görüşmeleri bozma yönünde adım attığını belirtti.
Almanya, Fransa ve İngiltere’nin “patavatsız açıklamalarıyla” İsrail’in yolundan gittiğini ve görüşmeleri bozma yönünde adım attığını söyleyen Çafi, Avrupa Üçlüsü’nün, bu pozisyonu almaya devam ederse sonuçların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.
Tahran’ın halâ anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunun altını çizen İranlı diplomat, “gereken irade olursa” ve taraflar dış baskıdan vazgeçerse anlaşmanın hızlıca yapılabileceğini savundu.
Daha önce Almanya, Fransa ve İngiltere, Tahran’ın nükleer anlaşmayla ilgili duruşunun anlaşmanın canlandırılması olasılığını tehditle karşı karşıya bıraktığını açıklamışlardı. Ortak açıklamada, İran’ın nükleer programını geliştirmeye devam ettiği ve sivil amaçların “çok dışına” çıktığı kaydedilmişti.
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