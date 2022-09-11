https://sputniknews.com.tr/20220911/hatayda-yaban-kecisi-avlayan-kisiye-254-bin-lira-ceza-1061060178.html

Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza

Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza

Hatay'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan kişiye 250 bin lira tazminat ile 4 bin 912 lira idari ceza uygulandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T06:02+0300

2022-09-11T06:02+0300

2022-09-11T06:02+0300

türkiye

yaban keçisi

hatay

para cezası

idari para cezası

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Hatay'ın İskenderun- Arsuz ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında bulunan yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Dörtyol DKMP Şefliği ekipleri ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.Keçi avcısı olduğu belirlenen A.V.'nin evi jandarma tarafından arandı. Aramada 21,8 kilogram yaban keçisi eti ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan A.V., yaban keçisi avladığını itiraf etti. A.V.'ye 250 bin lira tazminat ve 4 bin 912 lira idari ceza uygulandı.

https://sputniknews.com.tr/20220810/turkiyedeki-yaban-hayvani-tur-sayisi-785e-yukseldi-1059770263.html

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