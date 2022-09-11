https://sputniknews.com.tr/20220911/hatayda-yaban-kecisi-avlayan-kisiye-254-bin-lira-ceza-1061060178.html
Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza
Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza
Hatay'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan kişiye 250 bin lira tazminat ile 4 bin 912 lira idari ceza uygulandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T06:02+0300
2022-09-11T06:02+0300
2022-09-11T06:02+0300
türkiye
yaban keçisi
hatay
para cezası
idari para cezası
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Hatay'ın İskenderun- Arsuz ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında bulunan yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Dörtyol DKMP Şefliği ekipleri ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.Keçi avcısı olduğu belirlenen A.V.'nin evi jandarma tarafından arandı. Aramada 21,8 kilogram yaban keçisi eti ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan A.V., yaban keçisi avladığını itiraf etti. A.V.'ye 250 bin lira tazminat ve 4 bin 912 lira idari ceza uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220810/turkiyedeki-yaban-hayvani-tur-sayisi-785e-yukseldi-1059770263.html
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yaban keçisi, hatay, para cezası, idari para cezası
yaban keçisi, hatay, para cezası, idari para cezası
Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza
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Hatay'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan kişiye 250 bin lira tazminat ile 4 bin 912 lira idari ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun- Arsuz ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında bulunan yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Dörtyol DKMP Şefliği ekipleri ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Keçi avcısı olduğu belirlenen A.V.'nin evi jandarma tarafından arandı. Aramada 21,8 kilogram yaban keçisi eti ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.V., yaban keçisi avladığını itiraf etti. A.V.'ye 250 bin lira tazminat ve 4 bin 912 lira idari ceza uygulandı.