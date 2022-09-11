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https://sputniknews.com.tr/20220911/fransada-103-sari-yelekli-gozaltina-alindi-1061073032.html
Fransa’da 103 'sarı yelekli' gözaltına alındı
Fransa’da 103 'sarı yelekli' gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te 103 'sarı yeleklinin' dün gözaltına alındığı bildirildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T16:38+0300
2022-09-11T16:38+0300
dünya
fransa
sarı yelekliler
protesto
gözaltı
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Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerin dün başkentin farklı noktalarında bir araya toplanmaya çalışan onlarca 'sarı yelekliyi' kimlik kontrolünden geçirdiği aktarıldı.Açıklamada, toplam 103 sarı yeleklinin gözaltına alındığı ve 54 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.'Sarı yeleklilerin' şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteynırı devirdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220215/fransada-sari-yeleklilerin-temsilcisine-yonelik-gosteri-yasagi-talebi-reddedildi-1053843808.html
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fransa, sarı yelekliler, protesto, gözaltı
fransa, sarı yelekliler, protesto, gözaltı

Fransa’da 103 'sarı yelekli' gözaltına alındı

16:38 11.09.2022
© AP Photo / Kamil ZihniogluFransa'da sarı yelek satışları yüzde 20 arttı - sarı yelekliler
Fransa'da sarı yelek satışları yüzde 20 arttı - sarı yelekliler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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Fransa'nın başkenti Paris'te 103 'sarı yeleklinin' dün gözaltına alındığı bildirildi.
Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerin dün başkentin farklı noktalarında bir araya toplanmaya çalışan onlarca 'sarı yelekliyi' kimlik kontrolünden geçirdiği aktarıldı.
Açıklamada, toplam 103 sarı yeleklinin gözaltına alındığı ve 54 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
'Sarı yeleklilerin' şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteynırı devirdiği aktarıldı.
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