https://sputniknews.com.tr/20220911/fransada-103-sari-yelekli-gozaltina-alindi-1061073032.html

Fransa’da 103 'sarı yelekli' gözaltına alındı

Fransa’da 103 'sarı yelekli' gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te 103 'sarı yeleklinin' dün gözaltına alındığı bildirildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T16:38+0300

2022-09-11T16:38+0300

2022-09-11T16:38+0300

dünya

fransa

sarı yelekliler

protesto

gözaltı

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Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerin dün başkentin farklı noktalarında bir araya toplanmaya çalışan onlarca 'sarı yelekliyi' kimlik kontrolünden geçirdiği aktarıldı.Açıklamada, toplam 103 sarı yeleklinin gözaltına alındığı ve 54 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.'Sarı yeleklilerin' şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteynırı devirdiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220215/fransada-sari-yeleklilerin-temsilcisine-yonelik-gosteri-yasagi-talebi-reddedildi-1053843808.html

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fransa, sarı yelekliler, protesto, gözaltı