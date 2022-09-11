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Türkiye Satranç Federasyonu'nun hedefi her okula satranç sınıfı
Türkiye Satranç Federasyonu'nun hedefi her okula satranç sınıfı
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında satranç eğitim sınıfı açmayı hedeflediklerini belirtti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T12:38+0300
2022-09-11T12:38+0300
yaşam
satranç
genç
çocuk
türkiye satranç federasyonu
dünya satranç federasyonu
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Türkiye Satranç Federasyonu, hedef tüm devlet okullarında yaklaşık 40 bin satranç sınıfı açmayı hedefliyor.Tulay, federasyonun bugünlere gelmesinde bazı kurum ve kuruluşlarının çok önemli desteklerinin olduğunu söyledi.Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2005'te "Satranç Sınıfı Olmayan Okul Kalmasın" sloganıyla "Satranç Sınıfları" projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Tulay, proje sayesinde devlet okullarında açılan sınıfların, satranç tahtaları, takımları ve kitapları gibi materyallerle donatıldığını belirtti.Hedef 40 bin satranç sınıfıOkullardaki satranç sınıf sayısının 30 bine ulaştığını ifade eden Tulay, şöyle devam etti:Anaokul projesi başlıyorFederasyonun faaliyet programları dışında yeni projelere de yöneldiğini anlatan Tulay, "Yeni eğitim öğretim dönemiyle anaokulları projesini başlatıyoruz. Türkiye İş Bankası ile kurumsal anlamda ilk defa böyle bir yapılanmaya gireceğiz. Bu nedenle önümüzdeki 5 yıl içerisinde devlet okullarının hemen hepsinde ve anaokullarında satranç sınıflarını açmış olacağız" diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde 2013'ten beri Sevgi Evleri'ndeki çocukların da satrançla tanıştığını dile getiren Tulay, görme engellilerin eğitim aldığı okullarda da satranç sınıfları açtıklarını anımsattı.Tulay, çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220430/avrupa-okullar-satranc-sampiyonasinda-zirve-turkiyenin-1055975101.html
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satranç, genç, çocuk, türkiye satranç federasyonu, dünya satranç federasyonu
satranç, genç, çocuk, türkiye satranç federasyonu, dünya satranç federasyonu

Türkiye Satranç Federasyonu'nun hedefi her okula satranç sınıfı

12:38 11.09.2022
© İHAsatranç
satranç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında satranç eğitim sınıfı açmayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye Satranç Federasyonu, hedef tüm devlet okullarında yaklaşık 40 bin satranç sınıfı açmayı hedefliyor.
Tulay, federasyonun bugünlere gelmesinde bazı kurum ve kuruluşlarının çok önemli desteklerinin olduğunu söyledi.

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2005'te "Satranç Sınıfı Olmayan Okul Kalmasın" sloganıyla "Satranç Sınıfları" projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Tulay, proje sayesinde devlet okullarında açılan sınıfların, satranç tahtaları, takımları ve kitapları gibi materyallerle donatıldığını belirtti.

Hedef 40 bin satranç sınıfı

Okullardaki satranç sınıf sayısının 30 bine ulaştığını ifade eden Tulay, şöyle devam etti:
"Protokol gereği, sadece ilk ve orta dereceli devlet okulu olma kriterini taşıyoruz. Çok yakın bir gelecekte ülkemizdeki devlet okulu olmak kaydıyla bütün ilk ve orta okullarda satranç sınıflarını açmış olacağız. Tüm devlet okullarında satranç sınıflarını açma hedefimiz var. Bunlar yaklaşık 40 bin sınıfı gösteriyor. 2024 yılı içerisinde bunu tamamlamış olacağız."

Anaokul projesi başlıyor

Federasyonun faaliyet programları dışında yeni projelere de yöneldiğini anlatan Tulay, "Yeni eğitim öğretim dönemiyle anaokulları projesini başlatıyoruz. Türkiye İş Bankası ile kurumsal anlamda ilk defa böyle bir yapılanmaya gireceğiz. Bu nedenle önümüzdeki 5 yıl içerisinde devlet okullarının hemen hepsinde ve anaokullarında satranç sınıflarını açmış olacağız" diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde 2013'ten beri Sevgi Evleri'ndeki çocukların da satrançla tanıştığını dile getiren Tulay, görme engellilerin eğitim aldığı okullarda da satranç sınıfları açtıklarını anımsattı.

Tulay, çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Özellikle anne ve babalar çocuklarını satranç sporuyla tanıştırmalı. Ne kadar küçük yaşta tanıştırılırsa, o kadar çok satranç sporunun içinde kalırlar. Satrancı sadece bir spor olarak görmemek lazım. Satranç bir spordan çok daha fazlası. İçinde barındırdığı temel prensiplerde odaklanma, zamanı efektif kullanma, planlama ve programlama yer alıyor.
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