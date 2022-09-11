https://sputniknews.com.tr/20220911/federasyonun-hedefi-her-okula-satranc-sinifi-1061065935.html

Türkiye Satranç Federasyonu'nun hedefi her okula satranç sınıfı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun hedefi her okula satranç sınıfı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında satranç eğitim sınıfı açmayı hedeflediklerini belirtti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T12:38+0300

2022-09-11T12:38+0300

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dünya satranç federasyonu

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Türkiye Satranç Federasyonu, hedef tüm devlet okullarında yaklaşık 40 bin satranç sınıfı açmayı hedefliyor.Tulay, federasyonun bugünlere gelmesinde bazı kurum ve kuruluşlarının çok önemli desteklerinin olduğunu söyledi.Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2005'te "Satranç Sınıfı Olmayan Okul Kalmasın" sloganıyla "Satranç Sınıfları" projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Tulay, proje sayesinde devlet okullarında açılan sınıfların, satranç tahtaları, takımları ve kitapları gibi materyallerle donatıldığını belirtti.Hedef 40 bin satranç sınıfıOkullardaki satranç sınıf sayısının 30 bine ulaştığını ifade eden Tulay, şöyle devam etti:Anaokul projesi başlıyorFederasyonun faaliyet programları dışında yeni projelere de yöneldiğini anlatan Tulay, "Yeni eğitim öğretim dönemiyle anaokulları projesini başlatıyoruz. Türkiye İş Bankası ile kurumsal anlamda ilk defa böyle bir yapılanmaya gireceğiz. Bu nedenle önümüzdeki 5 yıl içerisinde devlet okullarının hemen hepsinde ve anaokullarında satranç sınıflarını açmış olacağız" diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde 2013'ten beri Sevgi Evleri'ndeki çocukların da satrançla tanıştığını dile getiren Tulay, görme engellilerin eğitim aldığı okullarda da satranç sınıfları açtıklarını anımsattı.Tulay, çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220430/avrupa-okullar-satranc-sampiyonasinda-zirve-turkiyenin-1055975101.html

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satranç, genç, çocuk, türkiye satranç federasyonu, dünya satranç federasyonu