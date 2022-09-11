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https://sputniknews.com.tr/20220911/etiyopya-yeni-yili-2015e-girdi-1061066468.html
Etiyopya, 2015 yılına girdi
Etiyopya, 2015 yılına girdi
Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, yeni yılı 2015'e girdi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T12:59+0300
2022-09-11T13:00+0300
dünya
etiyopya
2015
takvim
yeni yıl
yılbaşı
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Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler, yeni yıla dair barış mesajları paylaştı.Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan ülkede "enkutataş" olarak isimlendirilen yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı kabul ediliyor.Mesajında, geleceği umutla beklediklerini belirten Başbakan Abiy Ahmed, halkına yeni yılda ülkenin daha iyi bir gelecek ümidine katkıda bulunacak çabaların bir parçası olmaları çağrısında bulundu.Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil, 06.00’da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12’nci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13’üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20210912/etiyopya-2014-yilina-girdi-1048830600.html
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etiyopya, 2015, takvim, yeni yıl, yılbaşı
etiyopya, 2015, takvim, yeni yıl, yılbaşı

Etiyopya, 2015 yılına girdi

12:59 11.09.2022 (güncellendi: 13:00 11.09.2022)
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIEtiyopya, 2015 yılına girdi
Etiyopya, 2015 yılına girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, yeni yılı 2015'e girdi.
Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler, yeni yıla dair barış mesajları paylaştı.
Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan ülkede "enkutataş" olarak isimlendirilen yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı kabul ediliyor.
Mesajında, geleceği umutla beklediklerini belirten Başbakan Abiy Ahmed, halkına yeni yılda ülkenin daha iyi bir gelecek ümidine katkıda bulunacak çabaların bir parçası olmaları çağrısında bulundu.
Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil, 06.00’da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.
Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12’nci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13’üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.
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