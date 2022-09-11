https://sputniknews.com.tr/20220911/eski-chp-milletvekili-isim-hayatini-kaybetti-1061066097.html
Eski CHP milletvekili hayatını kaybetti
Eski CHP milletvekili hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T12:46+0300
2022-09-11T12:46+0300
2022-09-11T12:48+0300
türkiye
chp
milletvekili
meclis
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Eski Milletvekili Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/izmirde-kagit-toplayan-yasli-adam-ticari-taksinin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1061060058.html
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chp, milletvekili, meclis
chp, milletvekili, meclis
Eski CHP milletvekili hayatını kaybetti
12:46 11.09.2022 (güncellendi: 12:48 11.09.2022) Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti.
Eski Milletvekili Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.