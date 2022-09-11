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https://sputniknews.com.tr/20220911/eski-chp-milletvekili-isim-hayatini-kaybetti-1061066097.html
Eski CHP milletvekili hayatını kaybetti
Eski CHP milletvekili hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T12:46+0300
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chp
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Eski Milletvekili Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/izmirde-kagit-toplayan-yasli-adam-ticari-taksinin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1061060058.html
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chp, milletvekili, meclis
chp, milletvekili, meclis

Eski CHP milletvekili hayatını kaybetti

12:46 11.09.2022 (güncellendi: 12:48 11.09.2022)
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CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti.
Eski Milletvekili Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
İzmir’in Konak ilçesinde, ticari taksi önce kağıt toplayıcısına ardından ise park halindeki araca çarptı. Kazada kağıt toplayıcısı yaşlı adam hayatını kaybederken, yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
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