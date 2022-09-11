https://sputniknews.com.tr/20220911/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ve-abdye-gidecek-1061067356.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine yeni haftada devam edecek. Erdoğan, ilk olarak Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T13:37+0300

2022-09-11T13:37+0300

2022-09-11T13:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

özbekistan

ziyaret

cumhurbaşkanı

abd

new york

abd

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeni haftada devam edecek. Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu gerçekleştirdi.Özbekistan'a gidecekBu kez 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.Üye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek. Gözler ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilecek.New York'ta BM Genel Kurulu'na katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya'nın Ukrayna müdahalesinden tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-sirbistanla-kimlikle-seyahat-konusunda-protokol-imzaladik-1060913959.html

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recep tayyip erdoğan, özbekistan, ziyaret, cumhurbaşkanı, abd, new york, abd