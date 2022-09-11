https://sputniknews.com.tr/20220911/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ve-abdye-gidecek-1061067356.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine yeni haftada devam edecek. Erdoğan, ilk olarak Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T13:37+0300
2022-09-11T13:37+0300
2022-09-11T13:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özbekistan
ziyaret
cumhurbaşkanı
abd
new york
abd
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeni haftada devam edecek. Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu gerçekleştirdi.Özbekistan'a gidecekBu kez 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.Üye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek. Gözler ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilecek.New York'ta BM Genel Kurulu'na katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya'nın Ukrayna müdahalesinden tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-sirbistanla-kimlikle-seyahat-konusunda-protokol-imzaladik-1060913959.html
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recep tayyip erdoğan, özbekistan, ziyaret, cumhurbaşkanı, abd, new york, abd
recep tayyip erdoğan, özbekistan, ziyaret, cumhurbaşkanı, abd, new york, abd
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD'ye gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine yeni haftada devam edecek. Erdoğan, ilk olarak Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeni haftada devam edecek. Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu gerçekleştirdi.
Özbekistan'a gidecek
Bu kez 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
Üye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek. Gözler ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilecek.
New York'ta BM Genel Kurulu'na katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.
20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya'nın Ukrayna müdahalesinden tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.
Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.