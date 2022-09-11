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https://sputniknews.com.tr/20220911/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-40-ilde-499-arsa-firsati-1061061778.html
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 40 ilde 499 arsa fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 40 ilde 499 arsa fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak. Satılacak olan bazı... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T10:02+0300
2022-09-11T10:02+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme imkanı sunuyor. Ödemede ise yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV’den ve tapu harcından muaf olunacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırım için sunulan arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.Öte yandan İstanbul’da satışa çıkacak bazı arsalar dron ile havadan görüntülendi.Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum.Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara’da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. KDV’den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
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çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 40 ilde 499 arsa fırsatı

10:02 11.09.2022
© İHAArsa, arazi
Arsa, arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak. Satılacak olan bazı arsalar ise dron ile havadan görüntülendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme imkanı sunuyor. Ödemede ise yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV’den ve tapu harcından muaf olunacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.
Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırım için sunulan arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
Öte yandan İstanbul’da satışa çıkacak bazı arsalar dron ile havadan görüntülendi.
Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum.Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara’da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. KDV’den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
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