https://sputniknews.com.tr/20220911/bulgarlar-okul-alisverisini-de-edirneden-yapiyor-1061064129.html

Bulgarlar okul alışverişini de Edirne'den yapıyor

Bulgarlar okul alışverişini de Edirne'den yapıyor

Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik gelen Bulgar turistler, okulların açılması nedeniyle alışveriş... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T11:51+0300

2022-09-11T11:51+0300

2022-09-11T11:51+0300

türkiye

bulgar

bulgaristan

pasaportsuz seyahat

okul

alışveriş

edirne

kırtasiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061064248_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_f75ed0dd4f69ac06dc3f8f7c13bebb77.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi. Edirne'deki kırtasiyecilerin önünde son günlerde kuyruk oluşturan Bulgarlar, defterden kaleme, çantadan klasöre kadar birçok okul malzemesini satın alıyor.Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, "Edirne'de herkese, hatta Trakya'ya bile çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Normal vatandaş ne alıyorsa Edirne'den, Trakya'dan götürüyorlar. Biz de kırtasiye ve ambalaj ürünleri sattığımız için onları alıyorlar. Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz. Türk müşterilerimiz de tabii ki var ama Bulgaristan'ın da geliyor olması bizleri de rahatlatıyor. Epey müşteri var, Bulgar'dan da gelen çok" dedi.'Özellikle tükenmez kalem çok yaygın'Kırtasiyeci Ahmet Murat Aladağ ise, "Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz var. Bizden kırtasiye ihtiyacını karşılıyorlar. Eksiklerini alıyorlar. Bayağı bir alışverişleri var. Genel ihtiyaçlarının çoğunu alıyorlar. Ekseri defter satıyoruz, diğer sarf malzemeler, kalem, tükenmez kalem. Özellikle onlarda tükenmez kalem çok yaygın. Silinebilir tükenmez kalem ve normal tükenmez kalemlerden fazlasıyla satıyoruz. Daha uygun geliyor kendi ülkelerine göre" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220908/bulgarlarin-gelisi-yuzde-30-artti-is-yeri-kiralari-50-bin-liraya-cikti-1060959029.html

türkiye

bulgaristan

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bulgar, bulgaristan, pasaportsuz seyahat, okul, alışveriş, edirne, kırtasiye