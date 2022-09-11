https://sputniknews.com.tr/20220911/bakan-nebati-sermaye-piyasalarimiz-her-gecen-gun-guven-tazeliyor-1061064926.html
Bakan Nebati: Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor
Bakan Nebati: Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor
Bakan Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor" dedi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T12:03+0300
2022-09-11T12:03+0300
2022-09-11T12:03+0300
ekonomi
nureddin nebati
twitter
piyasa
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı."
https://sputniknews.com.tr/20220908/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-paketlerle-dar-gelirlileri-rahatlatacak-tedbirleri-aliyoruz-1060981365.html
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nureddin nebati, twitter , piyasa
nureddin nebati, twitter , piyasa
Bakan Nebati: Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor
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Bakan Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı."