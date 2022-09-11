https://sputniknews.com.tr/20220911/bakan-nebati-sermaye-piyasalarimiz-her-gecen-gun-guven-tazeliyor-1061064926.html

Bakan Nebati: Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor

Bakan Nebati: Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor

Bakan Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor" dedi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

nureddin nebati

twitter

piyasa

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı."

https://sputniknews.com.tr/20220908/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-paketlerle-dar-gelirlileri-rahatlatacak-tedbirleri-aliyoruz-1060981365.html

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nureddin nebati, twitter , piyasa