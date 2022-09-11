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https://sputniknews.com.tr/20220911/bakan-kurum-cumhuriyet-tarihimizin-en-buyuk-sosyal-konut-hamlesini-baslatiyoruz-1061074120.html
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T17:34+0300
2022-09-11T17:34+0300
türkiye
murat kurum
sosyal konut
recep tayyip erdoğan
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konutlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de, "Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğinin, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştığını belirtti.TOKİ'nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
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murat kurum, sosyal konut, recep tayyip erdoğan
murat kurum, sosyal konut, recep tayyip erdoğan

Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

17:34 11.09.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-Murat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konutlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de, "Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğinin, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştığını belirtti.
TOKİ'nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize, yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te, yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım.”
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