https://sputniknews.com.tr/20220911/bakan-donmez-kesfin-atesini-akdenizde-de-yakmaya-kararliyiz-1061066900.html

Bakan Dönmez: Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız

Bakan Dönmez: Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sondaj filomuzun en güçlüsü Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki tüm personelimiz... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T13:26+0300

2022-09-11T13:26+0300

2022-09-11T13:26+0300

politika

türkiye

fatih dönmez

doğalgaz

keşif

sondaj gemisi

akdeniz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, "Toprak olup giden sadece bedendir. Bu topraklara varlığını üfleyen ruh, bizlere miras kalan kadim medeniyetimizin bakiyesi ilk günkü gibi diri, ilk günkü gibi tazedir. Peki bu topraklarda ne var? Bu toprakların bizim için anlamı nedir? Bu topraklar, Efendimiz Muhammed Mustafa sancağını daima ileri götüren alemdarların, Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında piştikten sonra Türkistan'dan gelip Anadolu'yu yurt edinen gazi alperenlerin, göğsünde büyüttüğü çınarla dünyaya nizam ve adalet götürenlerin, kutlu bir dava için dirilişi heceleyenlerin yurdudur. Bu topraklar, atamız Fatih'in 500 yıl önceki ahitnamesinde buyurduğu gibi hangi dinden, hangi dilden, ırktan, mezhepten olursa olsun huzurun, güvenliğin, selametin yurdudur. Bu topraklar, atamız Yavuz’un hilafet sancağıyla Müslümanları bir araya getiren, doğudan batıya bütün İslam coğrafyasına rehberlik edendir” dedi.‘Yürüdüğümüz yollarda Şeyh Edebali'nin 'Ey oğul' sesi yankılanır’Bu toprakların, Kanuni'nin adaletiyle dört kıtaya nam salanların, ilayı kelimetullah için fütuhat aşkıyla yanıp tutuşanların yurdu olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu topraklar atamız Abdülhamid Han'ın heybetiyle, İslam'a ve onun şerefli Peygamberine dil uzatmaya kalkanların karşısında titrediği yiğitlerin yurdudur. İşte bu diyarlar, Müslümanlıkla yoğrulmuş olan bu Türk yurdunu ezansız bırakmamak için gece gündüz çalışanların yurdudur. Adı, şanı bilinmese de şehadete göz kırpmadan yürüyenlerin, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranların diyarıdır" ifadelerini kullandı.Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:Tam 8 asır önce Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan ateşin aradan geçen yıllara rağmen milletin sinesinde hiç sönmediği gibi artarak devam ettiğini vurgulayan Dönmez, "İşte bu ateş, Türkiye'nin her alanda bağımsızlığı için çarpan yürekleri ısıtmış, onlara yol göstermiştir. Gökyüzüne baktığınızda, Akıncıları, Hürkuşları, Aksungurları, ANKA'ları, Gökbeyleri, Kızılelmaları ve daha nicelerini göreceksiniz. Karaya baktığınızda Altayları, Korkutları, Parsları, Ejder Yalçınları, Tulparları göreceksiniz ve mavi vatana baktığınızda Ertuğrul Gazi'yi, Barbaros Hayreddin'i, Oruç Reis'i, Fatih'i, Yavuz'u, Kanuni’yi ve Abdülhamid Han'ı göreceksiniz" diye konuştu.‘Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz’Bakan Dönmez, sondaj filosunun marifetiyle Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attıklarını belirtti. Kıyıdan 170 kilometre açıktaki bu keşfin, tarihe rekorlarla adını yazdırdığını ifade eden Dönmez, "Şimdi bu gazı milletimizle buluşturmak için hummalı bir çalışma içindeyiz. Bütün hedefimiz yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanmak" dedi.Şu an hem denizde hem de karada operasyonların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini dile getiren Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Türkiye'nin karşısına tek başına çıkmaya yeltenemeyenler gibi varlığımızı başka birinin insafına bırakmadık’Tehditler, şantajlar, yıldırmalar ve daha niceleriyle karşılaştıklarını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

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türkiye, fatih dönmez, doğalgaz, keşif, sondaj gemisi, akdeniz