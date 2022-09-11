https://sputniknews.com.tr/20220911/bahceye-dusen-camasir-silahli-kavga-cikardi-1-olu-1-yarali-1061073963.html

Bahçeye düşen çamaşır silahlı kavga çıkardı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçeye düşen çamaşır silahlı kavga çıkardı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, bahçeye düşen çamaşır nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T17:25+0300

2022-09-11T17:25+0300

2022-09-11T17:25+0300

türkiye

kastamonu

çamaşır

kavga

silahlı kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061073819_0:51:547:359_1920x0_80_0_0_d7b3b3d1ae3dbb2c0adbe2b8fcadb382.jpg

Kastamonu Cide’de meydana gelen olayda, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman B. ve Hamit O., iddiaya göre, en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya teslim etmek istedi. Serhat O., işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip, tepki gösterdi.Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O., evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı. Olayda yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Abdurrahman B. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Hamit O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serhat O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kastamonu, çamaşır, kavga, silahlı kavga