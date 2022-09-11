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Bahçeye düşen çamaşır silahlı kavga çıkardı: 1 ölü, 1 yaralı
Bahçeye düşen çamaşır silahlı kavga çıkardı: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde, bahçeye düşen çamaşır nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T17:25+0300
2022-09-11T17:25+0300
türkiye
kastamonu
çamaşır
kavga
silahlı kavga
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Kastamonu Cide’de meydana gelen olayda, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman B. ve Hamit O., iddiaya göre, en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya teslim etmek istedi. Serhat O., işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip, tepki gösterdi.Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O., evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı. Olayda yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Abdurrahman B. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Hamit O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serhat O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kastamonu, çamaşır, kavga, silahlı kavga
kastamonu, çamaşır, kavga, silahlı kavga

Bahçeye düşen çamaşır silahlı kavga çıkardı: 1 ölü, 1 yaralı

17:25 11.09.2022
© DHAKastamonu - acil
Kastamonu - acil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© DHA
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde, bahçeye düşen çamaşır nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu Cide’de meydana gelen olayda, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman B. ve Hamit O., iddiaya göre, en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya teslim etmek istedi. Serhat O., işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip, tepki gösterdi.
Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O., evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı. Olayda yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Abdurrahman B. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Hamit O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serhat O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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