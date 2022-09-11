https://sputniknews.com.tr/20220911/ati-tokatlayan-suvariye-para-cezasi-1061071545.html
Atı tokatlayan süvariye para cezası
Atı tokatlayan süvariye para cezası
Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü töreninde atı tokatlayan temsili süvariye 2 bin 43 TL para cezası verildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:45+0300
2022-09-11T15:45+0300
2022-09-11T15:45+0300
türkiye
at
hayvan hakları
para cezası
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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 8 Eylül'de düzenlenen törenle kutlandı.Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetleri, kente giriş yaptı.Törende kullanılan atlardan birinin geçiş öncesi huysuzlanınca temsili süvari, şiddet uygulayarak, sakinleştirmeye çalıştı.Temsili süvarinin ata tokat attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.Görüntüler sonrası harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.
https://sputniknews.com.tr/20211207/aydinda-dur-ihtarina-uymayan-alkollu-surucuyu-tokatlayan-guvenlik-gucleri-hakkinda-sorusturma--1051540274.html
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at, hayvan hakları, para cezası
at, hayvan hakları, para cezası
Atı tokatlayan süvariye para cezası
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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü töreninde atı tokatlayan temsili süvariye 2 bin 43 TL para cezası verildi.
Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 8 Eylül'de düzenlenen törenle kutlandı.
Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetleri, kente giriş yaptı.
Törende kullanılan atlardan birinin geçiş öncesi huysuzlanınca temsili süvari, şiddet uygulayarak, sakinleştirmeye çalıştı.
Temsili süvarinin ata tokat attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler sonrası harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.