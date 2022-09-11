Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220911/altundan-12-eylul-paylasimi-bu-milleti-durduramayacak-bizi-yolumuzdan-donduremeyecekler-1061078118.html
Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler
Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdikleri mücadeleyi hedef alanların... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T22:52+0300
2022-09-11T22:58+0300
türkiye
12 eylül askeri darbesi
fahrettin altun
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053391968_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b6b4e8d5162fb78849cd1da538677b98.jpg
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine 'kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin' üzerinden 42 yıl geçtiğini belirtti.Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053391968_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_b08a10168efc6808bfad20c82c610e7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
12 eylül askeri darbesi, fahrettin altun, twitter
12 eylül askeri darbesi, fahrettin altun, twitter

Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler

22:52 11.09.2022 (güncellendi: 22:58 11.09.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdikleri mücadeleyi hedef alanların milleti durduramayacağını ifade etti.
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine 'kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin' üzerinden 42 yıl geçtiğini belirtti.
Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi veren milletimiz 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar ihanetin her türlüsünü görmüş, büyük acılar yaşamış, 15 Temmuz'da tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanları destansı bir direnişle yenilgiye uğratmıştır. 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız."
Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала