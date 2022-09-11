https://sputniknews.com.tr/20220911/altundan-12-eylul-paylasimi-bu-milleti-durduramayacak-bizi-yolumuzdan-donduremeyecekler-1061078118.html

Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler

Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdikleri mücadeleyi hedef alanların... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T22:52+0300

2022-09-11T22:52+0300

2022-09-11T22:58+0300

türkiye

12 eylül askeri darbesi

fahrettin altun

twitter

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İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine 'kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin' üzerinden 42 yıl geçtiğini belirtti.Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

türkiye

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12 eylül askeri darbesi, fahrettin altun, twitter