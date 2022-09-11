https://sputniknews.com.tr/20220911/adana-demirspor-trabzonspor-macinin-saati-degisti-1061069499.html

Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

Adana Demirspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçının saati 21:00'den 21:30'a alındı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

adana demirspor

trabzonspor

maç

erteleme

saat

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Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçı olan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değiştirildi.12 Eylül Pazartesi günü Adana'da oynanacak mücadelenin saati daha önce 21.00 olarak açıklanmışken, maç saati 21.30 olarak güncellendi.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

https://sputniknews.com.tr/20220828/adana-demirspor-3-puani-tek-golle-aldi-1060478538.html

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adana demirspor, trabzonspor, maç, erteleme, saat