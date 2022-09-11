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Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
Adana Demirspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçının saati 21:00'den 21:30'a alındı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
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spor
adana demirspor
trabzonspor
maç
erteleme
saat
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Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçı olan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değiştirildi.12 Eylül Pazartesi günü Adana'da oynanacak mücadelenin saati daha önce 21.00 olarak açıklanmışken, maç saati 21.30 olarak güncellendi.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
https://sputniknews.com.tr/20220828/adana-demirspor-3-puani-tek-golle-aldi-1060478538.html
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adana demirspor, trabzonspor, maç, erteleme, saat
adana demirspor, trabzonspor, maç, erteleme, saat

Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

14:35 11.09.2022
© AASüper Lig, futbol, top
Süper Lig, futbol, top - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Adana Demirspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçının saati 21:00'den 21:30'a alındı.
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçı olan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değiştirildi.
12 Eylül Pazartesi günü Adana'da oynanacak mücadelenin saati daha önce 21.00 olarak açıklanmışken, maç saati 21.30 olarak güncellendi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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