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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 1'i kadın 5 kişi yakalandı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T12:44+0300
2022-09-10T12:44+0300
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında FETÖ soruşturması kapsamında adli kontrol şartı bulunan 1'i kadın 5 kişi, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından takip edildiklerinden habersiz olan E.E., H.B., S.Ö., V.Ç. ve S.Ç. isimli FETÖ üyeleri Uzunköprü’de araç kiralamak istediklerini belirtmeleri üzerine O.G. isimli şahısla bağlantı kurarak İstanbul’dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldiler.İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında sınırı geçmek için hazırlık yaparken Uzunköprü Asayiş Şube ve TEM ekipleri tarafından yola barikat kurularak kıskıvrak yakalandılar.Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne F Tipi cezaevine gönderildi.Yakalanan FETÖ mensuplarını yasa dışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen O.G isimli şahıs hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın FETÖ ile bir bağlantısının olup olmadığı ise araştırılıyor.
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fetö, yunanistan, yakalama, edirne
fetö, yunanistan, yakalama, edirne

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

12:44 10.09.2022
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA
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Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 1'i kadın 5 kişi yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında FETÖ soruşturması kapsamında adli kontrol şartı bulunan 1'i kadın 5 kişi, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından takip edildiklerinden habersiz olan E.E., H.B., S.Ö., V.Ç. ve S.Ç. isimli FETÖ üyeleri Uzunköprü’de araç kiralamak istediklerini belirtmeleri üzerine O.G. isimli şahısla bağlantı kurarak İstanbul’dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldiler.
İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında sınırı geçmek için hazırlık yaparken Uzunköprü Asayiş Şube ve TEM ekipleri tarafından yola barikat kurularak kıskıvrak yakalandılar.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne F Tipi cezaevine gönderildi.
Yakalanan FETÖ mensuplarını yasa dışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen O.G isimli şahıs hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın FETÖ ile bir bağlantısının olup olmadığı ise araştırılıyor.
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