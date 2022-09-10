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https://sputniknews.com.tr/20220910/valilikten-parasini-alamayan-muteahhit-insa-ettigi-ilkokulun-kapilarini-kilitledi-1061040269.html
Valilikten parasını alamayan müteahhit, inşa ettiği ilkokulun kapılarını kilitledi
Valilikten parasını alamayan müteahhit, inşa ettiği ilkokulun kapılarını kilitledi
Karabük’te okulun yapımını üstlenen müteahhit, Valiliğe bağlı Özel İl İdareden parasını alamadığını iddia ederek kapıları kilitleyip eşyaların içeriye... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T04:21+0300
2022-09-10T04:35+0300
türkiye
karabük
valilik
okul
müteahhit
para
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Karabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’nun yapımında sona gelindi.2022 - 2023 Eğitim Öğretim dönemi için pazartesi kapılarını açacak olan okulun bahçesine getirilen malzemelerini içeriye taşımak isteyen öğretmenler kapıların kilitli olduğunu fark etti. İHA'nın haberine göre Kapıların açılması için işçilerden yardım isteyen öğretmenlere kararın müteahhit tarafından verildiği iletildi. İddiaya göre Valiliğe bağlı Özel İl İdareden müteahhidin parasını alamadığı gerekçesiyle kapıyı kilitlediği ve malzemeleri içeriye aldırmadığı öğrenildi.Pazartesi günü açılması planlanan okulda yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
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karabük, valilik, okul, müteahhit, para
karabük, valilik, okul, müteahhit, para

Valilikten parasını alamayan müteahhit, inşa ettiği ilkokulun kapılarını kilitledi

04:21 10.09.2022 (güncellendi: 04:35 10.09.2022)
© İHAKarabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’
Karabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA
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Karabük’te okulun yapımını üstlenen müteahhit, Valiliğe bağlı Özel İl İdareden parasını alamadığını iddia ederek kapıları kilitleyip eşyaların içeriye taşınmasına izin vermedi.
Karabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’nun yapımında sona gelindi.
2022 - 2023 Eğitim Öğretim dönemi için pazartesi kapılarını açacak olan okulun bahçesine getirilen malzemelerini içeriye taşımak isteyen öğretmenler kapıların kilitli olduğunu fark etti.
© İHAKarabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’
Karabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
Karabük’te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’
© İHA
İHA'nın haberine göre Kapıların açılması için işçilerden yardım isteyen öğretmenlere kararın müteahhit tarafından verildiği iletildi. İddiaya göre Valiliğe bağlı Özel İl İdareden müteahhidin parasını alamadığı gerekçesiyle kapıyı kilitlediği ve malzemeleri içeriye aldırmadığı öğrenildi.
Pazartesi günü açılması planlanan okulda yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
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