https://sputniknews.com.tr/20220910/ulke-tv-sunucusu-gurbetcileri-turkiyeye-cagirdi-kisi-burada-gecirin-cok-rahat-edersiniz--1061044005.html

Ülke TV sunucusu, gurbetçileri Türkiye'ye çağırdı: Kışı burada geçirin, çok rahat edersiniz

Ülke TV sunucusu, gurbetçileri Türkiye'ye çağırdı: Kışı burada geçirin, çok rahat edersiniz

Ülke TV sunucusu Karakaya, yurtdışında yaşayan gurbetçileri, kışı geçirmek için Türkiye'ye çağırdı. Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T12:58+0300

2022-09-10T12:58+0300

2022-09-10T13:20+0300

türkiye

ekonomi

türk lirası

euro

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AB üyesi ülkelerde, hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı Ülke TV sunucusu Şahin Karakaya, yurtdışında yaşayan Türklere öneride bulundu. Erken Gündem programında Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseniz bile çok rahat edersiniz" dedi. Euro ve Türk lirası arasındaki farka dikkat çeken Karakaya, "1'e 18, aradaki fark uçurum, otelde bile kalırsınız" ifadelerini kullandı.

türkiye

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ekonomi, türk lirası, euro