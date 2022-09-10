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Ülke TV sunucusu, gurbetçileri Türkiye'ye çağırdı: Kışı burada geçirin, çok rahat edersiniz
Ülke TV sunucusu, gurbetçileri Türkiye'ye çağırdı: Kışı burada geçirin, çok rahat edersiniz
Ülke TV sunucusu Karakaya, yurtdışında yaşayan gurbetçileri, kışı geçirmek için Türkiye'ye çağırdı. Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T12:58+0300
2022-09-10T13:20+0300
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AB üyesi ülkelerde, hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı Ülke TV sunucusu Şahin Karakaya, yurtdışında yaşayan Türklere öneride bulundu. Erken Gündem programında Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseniz bile çok rahat edersiniz" dedi. Euro ve Türk lirası arasındaki farka dikkat çeken Karakaya, "1'e 18, aradaki fark uçurum, otelde bile kalırsınız" ifadelerini kullandı.
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ekonomi, türk lirası, euro
ekonomi, türk lirası, euro

Ülke TV sunucusu, gurbetçileri Türkiye'ye çağırdı: Kışı burada geçirin, çok rahat edersiniz

12:58 10.09.2022 (güncellendi: 13:20 10.09.2022)
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Ülke TV sunucusu Karakaya, yurtdışında yaşayan gurbetçileri, kışı geçirmek için Türkiye'ye çağırdı. Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseniz bile çok rahat edersiniz" dedi. Euro ve Türk lirası arasındaki farka dikkat çeken Karakaya, "1'e 18, aradaki fark uçurum, otelde bile kalırsınız" ifadelerini kullandı.
AB üyesi ülkelerde, hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı Ülke TV sunucusu Şahin Karakaya, yurtdışında yaşayan Türklere öneride bulundu.

Erken Gündem programında Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseniz bile çok rahat edersiniz" dedi. Euro ve Türk lirası arasındaki farka dikkat çeken Karakaya, "1'e 18, aradaki fark uçurum, otelde bile kalırsınız" ifadelerini kullandı.
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