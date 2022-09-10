Ülke TV sunucusu, gurbetçileri Türkiye'ye çağırdı: Kışı burada geçirin, çok rahat edersiniz
12:58 10.09.2022 (güncellendi: 13:20 10.09.2022)
Ülke TV sunucusu Karakaya, yurtdışında yaşayan gurbetçileri, kışı geçirmek için Türkiye'ye çağırdı. Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseniz bile çok rahat edersiniz" dedi. Euro ve Türk lirası arasındaki farka dikkat çeken Karakaya, "1'e 18, aradaki fark uçurum, otelde bile kalırsınız" ifadelerini kullandı.
AB üyesi ülkelerde, hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı Ülke TV sunucusu Şahin Karakaya, yurtdışında yaşayan Türklere öneride bulundu.
Erken Gündem programında Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseniz bile çok rahat edersiniz" dedi. Euro ve Türk lirası arasındaki farka dikkat çeken Karakaya, "1'e 18, aradaki fark uçurum, otelde bile kalırsınız" ifadelerini kullandı.
Erken Gündem programında Karakaya, "Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseniz bile çok rahat edersiniz" dedi. Euro ve Türk lirası arasındaki farka dikkat çeken Karakaya, "1'e 18, aradaki fark uçurum, otelde bile kalırsınız" ifadelerini kullandı.
Ülke TV sunucusu Karakaya, gurbetçileri Türkiye'ye çağırdı: Kışı burada geçirin. Orada kazandığınız paranın cüzi bir miktarını getirseniz bile çok rahat edersiniz. 1'e 18 ile aradaki fark uçurumhttps://t.co/kWy74M27HKhttps://t.co/5DUfuc36b9 pic.twitter.com/nPFU3VnrvG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2022