https://sputniknews.com.tr/20220910/twittera-yillardir-beklenen-ozellik-geliyor-gonderi-duzenleme-1061041811.html
Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme
Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme
Sosyal medya ağı Twitter'a, yıllardır beklenen özellik geliyor. Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak. Twitter yeni özelliğini, paylaşım yapıldıktan... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T09:18+0300
2022-09-10T09:18+0300
2022-09-10T09:18+0300
dünya
twitter
düzenleme
özellik
güncelleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052190320_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_9956a8de2dda5f03b85c009141968940.jpg
Twitter, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunmak için geri sayımı başlatmış durumda.Medya Radar'ın haberine göre Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter’ın tweet düzenleme işlevinin ise gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052190320_190:0:837:485_1920x0_80_0_0_251eae30a46c2fc8bd5342acc90be6b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
twitter , düzenleme, özellik, güncelleme
twitter , düzenleme, özellik, güncelleme
Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme
Abone ol
Sosyal medya ağı Twitter'a, yıllardır beklenen özellik geliyor. Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak. Twitter yeni özelliğini, paylaşım yapıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.
Twitter, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunmak için geri sayımı başlatmış durumda.
Medya Radar'ın haberine
göre Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.
Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter’ın tweet düzenleme işlevinin ise gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.