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Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme
Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme
Sosyal medya ağı Twitter'a, yıllardır beklenen özellik geliyor. Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak. Twitter yeni özelliğini, paylaşım yapıldıktan... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T09:18+0300
2022-09-10T09:18+0300
dünya
twitter
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özellik
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Twitter, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunmak için geri sayımı başlatmış durumda.Medya Radar'ın haberine göre Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter’ın tweet düzenleme işlevinin ise gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.
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twitter , düzenleme, özellik, güncelleme
twitter , düzenleme, özellik, güncelleme

Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme

09:18 10.09.2022
© AATwitter, logo, telefon
Twitter, logo, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA
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Sosyal medya ağı Twitter'a, yıllardır beklenen özellik geliyor. Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak. Twitter yeni özelliğini, paylaşım yapıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.
Twitter, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunmak için geri sayımı başlatmış durumda.
Medya Radar'ın haberine göre Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.
Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter’ın tweet düzenleme işlevinin ise gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.
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