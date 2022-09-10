https://sputniknews.com.tr/20220910/twittera-yillardir-beklenen-ozellik-geliyor-gonderi-duzenleme-1061041811.html

Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme

Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme

Sosyal medya ağı Twitter'a, yıllardır beklenen özellik geliyor. Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak. Twitter yeni özelliğini, paylaşım yapıldıktan... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T09:18+0300

2022-09-10T09:18+0300

2022-09-10T09:18+0300

dünya

twitter

düzenleme

özellik

güncelleme

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Twitter, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunmak için geri sayımı başlatmış durumda.Medya Radar'ın haberine göre Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter’ın tweet düzenleme işlevinin ise gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.

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2022

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twitter , düzenleme, özellik, güncelleme