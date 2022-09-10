https://sputniknews.com.tr/20220910/trabzonda-copte-bebek-cesedi-bulundu-1061056648.html

Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu

Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

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bebek ölümü

bebek

ceset

trabzon

türkiye

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Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

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bebek ölümü, bebek, ceset, trabzon