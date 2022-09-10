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Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T23:45+0300
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bebek ölümü
bebek
ceset
trabzon
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Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.
bebek
trabzon
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bebek ölümü, bebek, ceset, trabzon
bebek ölümü, bebek, ceset, trabzon

Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu

23:45 10.09.2022 (güncellendi: 23:46 10.09.2022)
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu.
Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.
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