https://sputniknews.com.tr/20220910/trabzonda-copte-bebek-cesedi-bulundu-1061056648.html
Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T23:45+0300
2022-09-10T23:45+0300
2022-09-10T23:46+0300
bebek ölümü
bebek
ceset
trabzon
türkiye
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Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.
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bebek ölümü, bebek, ceset, trabzon
bebek ölümü, bebek, ceset, trabzon
Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
23:45 10.09.2022 (güncellendi: 23:46 10.09.2022) Abone ol
Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu.
Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.