https://sputniknews.com.tr/20220910/the-telegraph-putinin-uyarisi-ardindan-ab-rus-gazi-fiyatina-sinirlama-uygulamaktan-vazgecti-1061051250.html

The Telegraph: Putin’in uyarısı ardından AB, Rus gazı fiyatına sınırlama uygulamaktan vazgeçti

The Telegraph: Putin’in uyarısı ardından AB, Rus gazı fiyatına sınırlama uygulamaktan vazgeçti

İngiliz The Telegraph gazetesi, AB’nin Rus doğalgazı için tavan fiyat belirlemekten, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in böyle bir sınırlama uygulanması... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T18:01+0300

2022-09-10T18:01+0300

2022-09-10T18:01+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

ab

doğalgaz

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The Telegraph’ta Tom Rees imzası ile yayınlanan makalede, Rusya’dan satın alınan doğalgaz ve petrol için fiyat sınırlaması getirilmesi teklifinin, bazı AB ülkelerinin itirazları sonucunda reddedildiği belirtiliyor.Putin, Doğu Ekonomik Forumu’ndaki açıklamalarında, böyle kısıtlamaların 'fiyatların artmasından başka bir şeye yaramayacağı' konusunda da uyarmıştı. Avrupa ülkeleri, kış aylarına hazırlanırken bölgede gaz fiyatları 205 euro’ya kadar yükselmiş durumda.İngiliz gazetesinin yazısında, AB bakanlarının Avrupa Komisyonu’ndan enerji piyasalarındaki gerilimi dindirmek için bir plan üstünde çalışmasını istediği belirtiliyor. Bu gelişmeler, enerji fiyatları ve depolardaki yakıtların azalmış olması nedeniyle Avrupa’nın ciddi bir enerji krizinden geçtiği bir dönemde yaşanıyor.Telegraph’a göre AB’nin üstünde çalıştığı planın detaylarının gelecek hafta yayınlanması ve tekliflerin bu ay sonunda uygulamaya alınması planlanıyor.

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rusya, ab, doğalgaz