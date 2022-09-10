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https://sputniknews.com.tr/20220910/tesk-okul-kantinlerindeki-kira-artisinin-yuzde-25-ile-sinirlandirilmasini-talep-etti-1061043647.html
TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti
TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T12:20+0300
2022-09-10T12:20+0300
ekonomi
tesk
kantin
zam
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Palandöken yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu'na bağlı yaklaşık 20 bin kantinci esnafı olduğunu bildirdi.Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini vurgulayan Palandöken, "Okul kantini ihalesi dönemi içinde yüksek talebin de etkisiyle kantinlerin kiralarında büyük bir artış söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek bu yıl okul kantin kiralarını artırmamalı. Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, öğrencilerin okul kantinlerinden rahatlıkla yiyecek-içecek alabilmesi ve salgında 2 yıl kapalı kalan kantincilerin rahat bir nefes alabilmesi için bu yıl kiraların artmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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tesk, kantin, zam
tesk, kantin, zam

TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti

12:20 10.09.2022
© DHAkantin - Okul kantinlerinde ‘kartla ödeme’
kantin - Okul kantinlerinde ‘kartla ödeme’ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© DHA
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli." ifadesini kullandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Palandöken yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu'na bağlı yaklaşık 20 bin kantinci esnafı olduğunu bildirdi.
Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini vurgulayan Palandöken, "Okul kantini ihalesi dönemi içinde yüksek talebin de etkisiyle kantinlerin kiralarında büyük bir artış söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek bu yıl okul kantin kiralarını artırmamalı. Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, öğrencilerin okul kantinlerinden rahatlıkla yiyecek-içecek alabilmesi ve salgında 2 yıl kapalı kalan kantincilerin rahat bir nefes alabilmesi için bu yıl kiraların artmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla konutlardaki kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Okul kantinlerinde bu sınırın uygulanmaması esnafı zor durumda bırakacak. Artan kiralarla ürünlerde maliyet artışı yaşanırken bu durum öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin cebini etkileyecek. Bildiğiniz üzere zaten gıda ürünlerinde fiyat artışı enflasyonu körükleyen en önemli etken. Öte yandan biriken borçlar ve pandemide zayi olan ürünlerin bedelleri derken kantinci esnafı zor durumda."
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