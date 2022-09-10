https://sputniknews.com.tr/20220910/tesk-okul-kantinlerindeki-kira-artisinin-yuzde-25-ile-sinirlandirilmasini-talep-etti-1061043647.html

TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti

TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T12:20+0300

2022-09-10T12:20+0300

2022-09-10T12:20+0300

ekonomi

tesk

kantin

zam

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Palandöken yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu'na bağlı yaklaşık 20 bin kantinci esnafı olduğunu bildirdi.Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini vurgulayan Palandöken, "Okul kantini ihalesi dönemi içinde yüksek talebin de etkisiyle kantinlerin kiralarında büyük bir artış söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek bu yıl okul kantin kiralarını artırmamalı. Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, öğrencilerin okul kantinlerinden rahatlıkla yiyecek-içecek alabilmesi ve salgında 2 yıl kapalı kalan kantincilerin rahat bir nefes alabilmesi için bu yıl kiraların artmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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tesk, kantin, zam