https://sputniknews.com.tr/20220910/sancaktepede-taciz-iddiasi-aracla-ezip-sopalarla-dovduler-1061038258.html
Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip sopalarla dövdüler
Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip sopalarla dövdüler
İstanbul'da bir kişi, eşini taciz eden kişiyi araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı şahsı... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T02:55+0300
2022-09-10T02:55+0300
2022-09-10T02:55+0300
türkiye
istanbul
sancaktepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061037743_0:25:673:404_1920x0_80_0_0_afd5a532cda2ac68f14607a66e7d8fbd.jpg
İstanbul Sancaktepe'de eşini taciz ettiği iddiasıyla minibüsle çarptığı kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.İHA'nın haberine göre F.Y, isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden şahıs ile sokakta karşılaştı. O esnada durumu kocasına bildiren kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi. Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti. AA'nın haberine göre olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatan polis, F.Y. adlı kadının ifadesine başvurdu.F.Y, yaralanan N.A'nın kendisine olay günü ve daha öncesinde tacizde bulunduğunu iddia ederek bu durumu eşine söylediğini ifade etti. Bunun üzerine F.Y’nin eşi Ö.Y. de gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli Ö.Y'nin kasıtlı olarak araçla N.A'ya çarptığı tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. ve eşi Ö.Y. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F. Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde F.Y'nin yanında bulunan N.A'ya hızla gelen bir minibüsün çarpma anı ve sonrasında yaşanan koşuşturmaca yer alıyor.
türkiye
istanbul
sancaktepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061037743_51:0:623:429_1920x0_80_0_0_87dbada79cc0d7565783a7ebc03e8417.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, sancaktepe
Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip sopalarla dövdüler
Abone ol
İstanbul'da bir kişi, eşini taciz eden kişiyi araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı şahsı sopalarla darp etti.
İstanbul Sancaktepe'de eşini taciz ettiği iddiasıyla minibüsle çarptığı kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
İHA'nın haberine göre F.Y, isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden şahıs ile sokakta karşılaştı.
O esnada durumu kocasına bildiren kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi. Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti.
AA'nın haberine göre olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatan polis, F.Y. adlı kadının ifadesine başvurdu.
F.Y, yaralanan N.A'nın kendisine olay günü ve daha öncesinde tacizde bulunduğunu iddia ederek bu durumu eşine söylediğini ifade etti.
Bunun üzerine F.Y’nin eşi Ö.Y. de gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli Ö.Y'nin kasıtlı olarak araçla N.A'ya çarptığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. ve eşi Ö.Y. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F. Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde F.Y'nin yanında bulunan N.A'ya hızla gelen bir minibüsün çarpma anı ve sonrasında yaşanan koşuşturmaca yer alıyor.