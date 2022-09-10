https://sputniknews.com.tr/20220910/sahte-recetelerle-aldiklari-ilaclari-savas-bolgelerinde-satan-sebekeye-operasyon-1061035275.html

Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon

Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon

İstanbul'da, başkaları adına düzenlenen sahte reçetelerle, aralarında kanser ilaçlarının da olduğu çok sayıda ilacı eczanelerden satın alıp, savaş bölgelerinde... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T00:42+0300

2022-09-10T00:42+0300

2022-09-10T00:44+0300

türkiye

ilaç

şebeke

reçete

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir depoda çok sayıda ilaç olduğu yönünde ihbar aldı.Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adrese baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi belgelerini yetkililere göstererek, ilaç alım satımı yapma yetkisi olduğunu iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araştırma tamamlanıncaya kadar depoyu mühürledi.Deponun mühürlü olduğu süre içerisinde Mali Şube ekipleri, incelemelere devam etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, farklı kişilere ait TC kimlik numaralarıyla düzenlenen reçetelerle eczaneden ilaç aldıkları belirlendi. 'Narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerleri savaş bölgelerinde satıyorlarİlaçlardan narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerlerinin ise başta savaş bölgeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlara satıldıkları belirlendi.Piyasa değeri 15 milyon TLEkipler bu tespit üzerine depoya yeniden operasyon düzenledi. 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerine, 500 bin mililitre solüsyon çözelti ve şurup, 1110 flakon, 2 kilogram krem ve 50 bin film-tablet ele geçirildi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220418/izmirde-piyasaya-surulmeye-hazir-binlerce-sahte-ilac-ele-gecirildi--1055659811.html

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