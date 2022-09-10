Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220910/sahte-recetelerle-aldiklari-ilaclari-savas-bolgelerinde-satan-sebekeye-operasyon-1061035275.html
Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon
Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon
İstanbul'da, başkaları adına düzenlenen sahte reçetelerle, aralarında kanser ilaçlarının da olduğu çok sayıda ilacı eczanelerden satın alıp, savaş bölgelerinde... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T00:42+0300
2022-09-10T00:44+0300
türkiye
ilaç
şebeke
reçete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061034539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8215fadc00f349ed8ae603a4d2e012e.jpg
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir depoda çok sayıda ilaç olduğu yönünde ihbar aldı.Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adrese baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi belgelerini yetkililere göstererek, ilaç alım satımı yapma yetkisi olduğunu iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araştırma tamamlanıncaya kadar depoyu mühürledi.Deponun mühürlü olduğu süre içerisinde Mali Şube ekipleri, incelemelere devam etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, farklı kişilere ait TC kimlik numaralarıyla düzenlenen reçetelerle eczaneden ilaç aldıkları belirlendi. 'Narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerleri savaş bölgelerinde satıyorlarİlaçlardan narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerlerinin ise başta savaş bölgeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlara satıldıkları belirlendi.Piyasa değeri 15 milyon TLEkipler bu tespit üzerine depoya yeniden operasyon düzenledi. 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerine, 500 bin mililitre solüsyon çözelti ve şurup, 1110 flakon, 2 kilogram krem ve 50 bin film-tablet ele geçirildi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220418/izmirde-piyasaya-surulmeye-hazir-binlerce-sahte-ilac-ele-gecirildi--1055659811.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061034539_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e5adb34994a9a6c950a241fcf70aedd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilaç, şebeke, reçete
ilaç, şebeke, reçete

Sahte reçetelerle aldıkları ilaçları savaş bölgelerinde satan şebekeye operasyon

00:42 10.09.2022 (güncellendi: 00:44 10.09.2022)
© DHA- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul'da, başkaları adına düzenlenen sahte reçetelerle, aralarında kanser ilaçlarının da olduğu çok sayıda ilacı eczanelerden satın alıp, savaş bölgelerinde fahiş fiyatlara satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, aramalarda, piyasa değeri 15 milyon TL değerinde ilaç ele geçirildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir depoda çok sayıda ilaç olduğu yönünde ihbar aldı.
Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adrese baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi belgelerini yetkililere göstererek, ilaç alım satımı yapma yetkisi olduğunu iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araştırma tamamlanıncaya kadar depoyu mühürledi.
Deponun mühürlü olduğu süre içerisinde Mali Şube ekipleri, incelemelere devam etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, farklı kişilere ait TC kimlik numaralarıyla düzenlenen reçetelerle eczaneden ilaç aldıkları belirlendi.

'Narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerleri savaş bölgelerinde satıyorlar

İlaçlardan narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerlerinin ise başta savaş bölgeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlara satıldıkları belirlendi.
© DHA- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu - Sputnik Türkiye
1/3
© DHA
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
© DHA- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu - Sputnik Türkiye
2/3
© DHA
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
© DHA- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu - Sputnik Türkiye
3/3
© DHA
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
1/3
© DHA
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
2/3
© DHA
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
3/3
© DHA
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu

Piyasa değeri 15 milyon TL

Ekipler bu tespit üzerine depoya yeniden operasyon düzenledi.
10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerine, 500 bin mililitre solüsyon çözelti ve şurup, 1110 flakon, 2 kilogram krem ve 50 bin film-tablet ele geçirildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
TÜRKİYE
İzmir'de piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte ilaç ele geçirildi
18 Nisan, 22:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала