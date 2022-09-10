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https://sputniknews.com.tr/20220910/rusyanin-baskenti-moskova-sehrin-kurulusunun-875-yilini-kutluyor-1061048478.html
Rusya'nın başkenti Moskova, şehrin kuruluşunun 875. yılını kutluyor
Rusya'nın başkenti Moskova, şehrin kuruluşunun 875. yılını kutluyor
Rusya'nın başkenti Moskova, Yuri Dolgoruki tarafından kuruluşunun 875. yılını kutluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kentteki kutlamalara katıldı... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T16:09+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Kutlama Konseri’nin açılış konuşmasını başkent sakinlerini ve tüm ülke vatandaşlarını tebrik etti.Putin, “Sayın Sergey Semenoviç Sobyanin, sevgili dostlar. Moskovalıları ve tüm Rusya’yı, Moskova Günü bayramını, başkentimizin 875. yıl dönümünü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.“Moskova ile gurur duyuyoruz. Görkemli tarihi ve modern, dinamik, hızlı yaşam ritmi ile bu şehri seviyoruz” diyen Putin, şehrin rahat parklarının, sokaklarının ve caddelerinin cazibesine, iş ve kültürel etkinliklerinin zenginliğine dikkat çekti.
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rusya, moskova, vladimir putin, фото
rusya, moskova, vladimir putin, фото

Rusya'nın başkenti Moskova, şehrin kuruluşunun 875. yılını kutluyor

16:09 10.09.2022 (güncellendi: 16:45 10.09.2022)
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Rusya'nın başkenti Moskova, Yuri Dolgoruki tarafından kuruluşunun 875. yılını kutluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kentteki kutlamalara katıldı. Kutlamalar kapsamında kentte sergiler, spor müsabakaları organizasyonları gerçekleştiriliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Kutlama Konseri’nin açılış konuşmasını başkent sakinlerini ve tüm ülke vatandaşlarını tebrik etti.
Putin, “Sayın Sergey Semenoviç Sobyanin, sevgili dostlar. Moskovalıları ve tüm Rusya’yı, Moskova Günü bayramını, başkentimizin 875. yıl dönümünü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.
“Moskova ile gurur duyuyoruz. Görkemli tarihi ve modern, dinamik, hızlı yaşam ritmi ile bu şehri seviyoruz” diyen Putin, şehrin rahat parklarının, sokaklarının ve caddelerinin cazibesine, iş ve kültürel etkinliklerinin zenginliğine dikkat çekti.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinДети участвуют в спортивном соревновании на праздновании Дня города в Москве.
Празднование Дня города в Москве - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
© AA / POOL / Multimedya arşivine gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, Rusya Ulusal Boks Takımı’ndan sporcularla fotoğraf çektiridi. Solda Yekaterina Paltseva, sağda Svetlana Soluyanova.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, Rusya Ulusal Boks Takımı’ndan sporcularla fotoğraf çektiridi. Solda Yekaterina Paltseva, sağda Svetlana Soluyanova. - Sputnik Türkiye
2/13
© AA / POOL
/
Multimedya arşivine gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, Rusya Ulusal Boks Takımı’ndan sporcularla fotoğraf çektiridi. Solda Yekaterina Paltseva, sağda Svetlana Soluyanova.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidin

Şehir günü kutlamalarında açıkhava boks maçları yapıldı.

Şehir günü kutlamalarında açıkhava boks maçları yapıldı. - Sputnik Türkiye
3/13
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin

Şehir günü kutlamalarında açıkhava boks maçları yapıldı.

© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidin

Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ndeki Uluslararası Sambo Merkezi’nde yapılan “Yıldızlar Kupası- Savaş Sambosu Ligi” turnuvasının final müsabakasını tribünlerden izledi.

Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ndeki Uluslararası Sambo Merkezi’nde yapılan “Yıldızlar Kupası- Savaş Sambosu Ligi” turnuvasının final müsabakasını tribünlerden izledi. - Sputnik Türkiye
4/13
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin

Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ndeki Uluslararası Sambo Merkezi’nde yapılan “Yıldızlar Kupası- Savaş Sambosu Ligi” turnuvasının final müsabakasını tribünlerden izledi.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinЖенщина рассматривает одну из фотографий на фотовыставке медиагруппы "Россия сегодня" на Театральном проезде в Москве.
Фотовыставка медиагруппы Россия сегодня на Тверской - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinДети катаются на сапсерфинге на праздновании Дня города в Москве. На втором плане – здание Государственного Академического Большого театра.
Празднование Дня города в Москве - Sputnik Türkiye
6/13
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’nde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’nde. - Sputnik Türkiye
7/13
© Sputnik / POOL
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Multimedya arşivine gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’nde.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinТрадиционный парад судов, приуроченный ко Дню города, на Москве-реке.
Парад судов на Москве-реке - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
Традиционный парад судов, приуроченный ко Дню города, на Москве-реке.
© POOL / Multimedya arşivine gidin10 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин посещает Международный центр бокса в спортивном комплексе "Лужники" в Москве. Справа: президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.
Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню города Москвы - Sputnik Türkiye
9/13
© POOL
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinУчастники праздничных мероприятий в честь Дня города в Москве.
Празднование Дня города в Москве - Sputnik Türkiye
10/13
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinЖенщина на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве.
Празднование Дня города в Москве - Sputnik Türkiye
11/13
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinПраздничные мероприятия в честь Дня города на улице Охотный ряд в Москве.
Празднование Дня города в Москве - Sputnik Türkiye
12/13
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Moskova Güneşi - Sputnik Türkiye
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