Rusya'nın başkenti Moskova, şehrin kuruluşunun 875. yılını kutluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Kutlama Konseri’nin açılış konuşmasını başkent sakinlerini ve tüm ülke vatandaşlarını tebrik etti.Putin, “Sayın Sergey Semenoviç Sobyanin, sevgili dostlar. Moskovalıları ve tüm Rusya’yı, Moskova Günü bayramını, başkentimizin 875. yıl dönümünü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.“Moskova ile gurur duyuyoruz. Görkemli tarihi ve modern, dinamik, hızlı yaşam ritmi ile bu şehri seviyoruz” diyen Putin, şehrin rahat parklarının, sokaklarının ve caddelerinin cazibesine, iş ve kültürel etkinliklerinin zenginliğine dikkat çekti.
Rusya'nın başkenti Moskova, Yuri Dolgoruki tarafından kuruluşunun 875. yılını kutluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kentteki kutlamalara katıldı. Kutlamalar kapsamında kentte sergiler, spor müsabakaları organizasyonları gerçekleştiriliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Kutlama Konseri’nin açılış konuşmasını başkent sakinlerini ve tüm ülke vatandaşlarını tebrik etti.
Putin, “Sayın Sergey Semenoviç Sobyanin, sevgili dostlar. Moskovalıları ve tüm Rusya’yı, Moskova Günü bayramını, başkentimizin 875. yıl dönümünü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.
“Moskova ile gurur duyuyoruz. Görkemli tarihi ve modern, dinamik, hızlı yaşam ritmi ile bu şehri seviyoruz” diyen Putin, şehrin rahat parklarının, sokaklarının ve caddelerinin cazibesine, iş ve kültürel etkinliklerinin zenginliğine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, Rusya Ulusal Boks Takımı’ndan sporcularla fotoğraf çektiridi. Solda Yekaterina Paltseva, sağda Svetlana Soluyanova.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Lujniki Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, Rusya Ulusal Boks Takımı’ndan sporcularla fotoğraf çektiridi. Solda Yekaterina Paltseva, sağda Svetlana Soluyanova.