https://sputniknews.com.tr/20220910/rusyanin-baskenti-moskova-sehrin-kurulusunun-875-yilini-kutluyor-1061048478.html

Rusya'nın başkenti Moskova, şehrin kuruluşunun 875. yılını kutluyor

Rusya'nın başkenti Moskova, şehrin kuruluşunun 875. yılını kutluyor

Rusya'nın başkenti Moskova, Yuri Dolgoruki tarafından kuruluşunun 875. yılını kutluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kentteki kutlamalara katıldı... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T16:09+0300

2022-09-10T16:09+0300

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moskova

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Kutlama Konseri’nin açılış konuşmasını başkent sakinlerini ve tüm ülke vatandaşlarını tebrik etti.Putin, “Sayın Sergey Semenoviç Sobyanin, sevgili dostlar. Moskovalıları ve tüm Rusya’yı, Moskova Günü bayramını, başkentimizin 875. yıl dönümünü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.“Moskova ile gurur duyuyoruz. Görkemli tarihi ve modern, dinamik, hızlı yaşam ritmi ile bu şehri seviyoruz” diyen Putin, şehrin rahat parklarının, sokaklarının ve caddelerinin cazibesine, iş ve kültürel etkinliklerinin zenginliğine dikkat çekti.

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