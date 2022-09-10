https://sputniknews.com.tr/20220910/rusya-savunma-bakanligi-yaklasik-300-ukraynali-militani-yok-ettigini-acikladi-1061049841.html

Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Ukraynalı militanı yok ettiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Ukraynalı militanı yok ettiğini açıkladı

Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin, Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde hassas silahlarla yaklaşık 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T16:37+0300

2022-09-10T16:37+0300

2022-09-10T16:37+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, çok hassas silahlarla Harkov Bölgesi’nin Balakleya ve Çuguyev yerleşimlerindeki Ukrayna Ulusal Muhafızları 5. Tugay merkezi, 92. Mekanize Tugay birimlerinin geçici mevkileri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ray-Aleksandrovka yerleşimindeki 54. Mekanize Tugayı’nın kontrol noktası yok edildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, 15 adet askeri teçhizatın yok edildiği bildirildi.Ukrayna ordusunun askeri tesislerine yönelik saldırıların devam ettiği ifade edilen açıklamada, son 24 saatte Rozovka, Oçeretino, Vodyanoy, Novomihaylovka, Ugledar, Snigirevka ve Novonikolayevka yerleşimlerinde 7 kontrol merkezinin yok edildiği kaydedildi.Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını ve 5 adet HIMARS füzesini vurduğu bildirilirken Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, Dnepropetrovks ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 6 mühimmat deposunun ve Nikolayev Bölgesi’ndeki bir radarın yok edildiği belirtildi.Ayrıca Ukrayna ordusunun iki müfreze çok namlulu roketatarların ve beş müfreze topların etkisiz hale geldiği, ABD yapımı M777 obüsünün yok edildiği bildirildi.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk