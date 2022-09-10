https://sputniknews.com.tr/20220910/rusya-savunma-bakanligi-balakleya-ve-izyumdeki-birliklerin-konumunu-degistirme-karari-alindi-1061051362.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Balakleya ve İzyum’deki birliklerin konumunu değiştirme kararı alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Balakleya ve İzyum’deki birliklerin konumunu değiştirme kararı alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ı kurtarma amacıyla başlatılan özel askeri operasyonun hedeflerini yerine getirme amacıyla Balakleya ve İzyum şehirlerinde... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T18:05+0300
2022-09-10T18:05+0300
2022-09-10T18:07+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ı kurtarma amacıyla başlatılan özel askeri operasyonun hedeflerini yerine getirme amacıyla Balakleya ve İzyum şehirlerinde bulunan Rus askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki mevzilere taşıma kararı alındığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu amaçla son 3 günde, İzyum-Balakleya ordu gruplarının toparlanması ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne organize biçimde nakletme operasyonu gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.Bu planların hayata geçirilmesi amacıyla “dikkat dağıtma eylemlerinin” gerçekleştirildiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, “Üç günde 2 bin Ukrayna ve yabancı militan ile 100’den fazla zırhlı araç ve top yok edildi” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, donbass
rusya savunma bakanlığı, donbass
Rusya Savunma Bakanlığı: Balakleya ve İzyum’deki birliklerin konumunu değiştirme kararı alındı
18:05 10.09.2022 (güncellendi: 18:07 10.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ı kurtarma amacıyla başlatılan özel askeri operasyonun hedeflerini yerine getirme amacıyla Balakleya ve İzyum şehirlerinde bulunan Rus askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki mevzilere taşıma kararı alındığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ı kurtarma amacıyla başlatılan özel askeri operasyonun hedeflerini yerine getirme amacıyla Balakleya ve İzyum şehirlerinde bulunan Rus askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki mevzilere taşıma kararı alındığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu amaçla son 3 günde, İzyum-Balakleya ordu gruplarının toparlanması ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne organize biçimde nakletme operasyonu gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.
Bu planların hayata geçirilmesi amacıyla “dikkat dağıtma eylemlerinin” gerçekleştirildiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, “Üç günde 2 bin Ukrayna ve yabancı militan ile 100’den fazla zırhlı araç ve top yok edildi” diye ekledi.