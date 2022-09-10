Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220910/romanyada-bir-fabrika-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-uretime-ara-verdi-1061050735.html
Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi
Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi
Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi 'Alro Slatina' şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T17:14+0300
2022-09-10T17:14+0300
avrupa'da enerji krizi
romanya
enerji
fabrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060229157_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b66651b6391037f42b904ffca20a031.jpg
Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060229157_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c963ed4133578fc2f99c57cb85341ca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
romanya, enerji, fabrika
romanya, enerji, fabrika

Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

17:14 10.09.2022
© AP Photo / Markus SchreiberAvrupa- Doğalgaz- Enerji
Avrupa- Doğalgaz- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone olTelegram
Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi 'Alro Slatina' şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verdiğini duyurdu.
Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.
Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.
Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала