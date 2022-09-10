https://sputniknews.com.tr/20220910/romanyada-bir-fabrika-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-uretime-ara-verdi-1061050735.html

Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi 'Alro Slatina' şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T17:14+0300

2022-09-10T17:14+0300

2022-09-10T17:14+0300

avrupa'da enerji krizi

romanya

enerji

fabrika

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Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.

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romanya, enerji, fabrika