https://sputniknews.com.tr/20220910/romanyada-bir-fabrika-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-uretime-ara-verdi-1061050735.html
Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi
Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi
Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi 'Alro Slatina' şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T17:14+0300
2022-09-10T17:14+0300
2022-09-10T17:14+0300
avrupa'da enerji krizi
romanya
enerji
fabrika
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Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.
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romanya, enerji, fabrika
Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi
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Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi 'Alro Slatina' şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verdiğini duyurdu.
Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.
Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.
Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.