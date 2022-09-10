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https://sputniknews.com.tr/20220910/ratko-mladic-hastaneye-kaldirildi-1061053690.html
Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı
Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı
Soykırım ve savaş suçlarından 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic akciğer iltihabı nedeniyle hapis cezasını... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T19:13+0300
2022-09-10T19:13+0300
dünya
ratko mladic
hastane
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Ratko Mladic, kaldığı cezaevinde sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye yatırıldı.Mladic'in oğlu Darko Mladic "Genel halsizlik, akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri sebebiyle cezaevi hastanesine kaldırıldı. Kontroller devam ediyor. Bize sonuçların en geç pazartesi günü belli olacağı bildirildi" açıklamasında bulundu.Haberde, Mladic'in ağustos başında Kovid-19'a yakalandığı, cezaevinde uygulanan tedavinin yavaş ve yetersiz olduğu iddiası aktarıldı.Müebbet hapis cezası onanmıştıHollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.
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ratko mladic, hastane, sırp
ratko mladic, hastane, sırp

Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı

19:13 10.09.2022
© REUTERS / Chris HelgrenRatko Mladic
Ratko Mladic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© REUTERS / Chris Helgren
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Soykırım ve savaş suçlarından 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic akciğer iltihabı nedeniyle hapis cezasını çektiği Lahey'de hastaneye kaldırıldı.
Ratko Mladic, kaldığı cezaevinde sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye yatırıldı.
Mladic'in oğlu Darko Mladic "Genel halsizlik, akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri sebebiyle cezaevi hastanesine kaldırıldı. Kontroller devam ediyor. Bize sonuçların en geç pazartesi günü belli olacağı bildirildi" açıklamasında bulundu.
Haberde, Mladic'in ağustos başında Kovid-19'a yakalandığı, cezaevinde uygulanan tedavinin yavaş ve yetersiz olduğu iddiası aktarıldı.

Müebbet hapis cezası onanmıştı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.
Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.
Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.
Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.
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