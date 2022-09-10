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https://sputniknews.com.tr/20220910/putin-rusya-halkina-yerel-secimlerde-oylarini-kullanma-cagrisi-yapti-1061043772.html
Putin, Rusya halkına yerel seçimlerde oylarını kullanma çağrısı yaptı
Putin, Rusya halkına yerel seçimlerde oylarını kullanma çağrısı yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde oyunu kullandı ve halka da oy kullanma çağrısı yaptı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T12:43+0300
2022-09-10T12:45+0300
dünya
vladimir putin
seçim
rusya
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Kremlin, Devlet Başkanı Putin’in yerel seçimler için oyunu online olarak kullandığını gösteren görüntüler yayınlandı. Söz konusu görüntülerde Rusya lideri vatandaşlara, oy kullanma çağrısı da yapıyor: “Rusya’da 11 Eylül seçim günü, ancak oyunuzu önceden ve uzaktan kullanabilirsiniz. Benim şu anda uyguladığım, çok rahat ve güvenilir bir oy kullanma şekli. Bu biçimde oy kullanabilecek olanlara ve kullanmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Oyunuzu her ne şekilde kullanırsanız kullanın, seçimlere katılıp seçiminizi yapacağınızı umuyorum.”Rusya’da başkent Moskova dahil 82 bölgede dünden beri yerel seçimler düzenleniyor. Üç gün boyunca sürecek seçimler yarın sona erecek.44 milyon seçmenin katılması beklenen seçimler ile yerel meclis üyeleri ile valiler belirlenecek. Vatandaşlar oylarını, seçim merkezlerine giderek ya da uzaktan elektronik şekilde kullanabiliyor.Rusya’da seçimler, seçim merkezlerinde kalabalık gruplar oluşmaması için pandeminin başından beri birden fazla güne yayılacak biçimde düzenleniyor.
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vladimir putin, seçim, rusya
vladimir putin, seçim, rusya

Putin, Rusya halkına yerel seçimlerde oylarını kullanma çağrısı yaptı

12:43 10.09.2022 (güncellendi: 12:45 10.09.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde oyunu kullandı ve halka da oy kullanma çağrısı yaptı.
Kremlin, Devlet Başkanı Putin’in yerel seçimler için oyunu online olarak kullandığını gösteren görüntüler yayınlandı. Söz konusu görüntülerde Rusya lideri vatandaşlara, oy kullanma çağrısı da yapıyor: “Rusya’da 11 Eylül seçim günü, ancak oyunuzu önceden ve uzaktan kullanabilirsiniz. Benim şu anda uyguladığım, çok rahat ve güvenilir bir oy kullanma şekli. Bu biçimde oy kullanabilecek olanlara ve kullanmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Oyunuzu her ne şekilde kullanırsanız kullanın, seçimlere katılıp seçiminizi yapacağınızı umuyorum.”

Rusya’da başkent Moskova dahil 82 bölgede dünden beri yerel seçimler düzenleniyor. Üç gün boyunca sürecek seçimler yarın sona erecek.
44 milyon seçmenin katılması beklenen seçimler ile yerel meclis üyeleri ile valiler belirlenecek. Vatandaşlar oylarını, seçim merkezlerine giderek ya da uzaktan elektronik şekilde kullanabiliyor.
Rusya’da seçimler, seçim merkezlerinde kalabalık gruplar oluşmaması için pandeminin başından beri birden fazla güne yayılacak biçimde düzenleniyor.
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