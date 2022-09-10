https://sputniknews.com.tr/20220910/putin-ozel-operasyonda-olen-askerler-canlarini-rusyaya-feda-etti-1061050830.html
Putin: Özel operasyonda ölen askerler canlarını Rusya’ya feda etti
Putin: Özel operasyonda ölen askerler canlarını Rusya’ya feda etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ı savunmaya yönelik özel askeri operasyon sırasında ölen askerlerin canlarını Rusya’ya feda ettiğini belirtti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T17:26+0300
2022-09-10T17:26+0300
2022-09-10T17:26+0300
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rusya
vladimir putin
donbass
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Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Konseri’nin açılış konuşmasını yapan Putin, konsere “Donbass’ta barışçıl hayatın kurulması için savaşan askerlerin, özel askeri operasyon sırasında kahramanlık sergileyen Moskovalıların, canlarını Rusya’ya feda eden savaş arkadaşlarımızın ailelerinin” katıldığına dikkat çekti.Konsere ayrıca Moskova’nın önde gelen doktor ve öğretmenlerin, tüm ülkenin bildiği bilim, kültür ve sanat insanlarının davet edildiğini belirten Putin, “Siz ve sizin gibi insanlar sayesinde Moskova, emekçi şehir ve kahraman şehir, her zaman en üst seviyede bulunuyor” diye ekledi.
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rusya, vladimir putin, donbass
rusya, vladimir putin, donbass
Putin: Özel operasyonda ölen askerler canlarını Rusya’ya feda etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ı savunmaya yönelik özel askeri operasyon sırasında ölen askerlerin canlarını Rusya’ya feda ettiğini belirtti.
Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Konseri’nin açılış konuşmasını yapan Putin, konsere “Donbass’ta barışçıl hayatın kurulması için savaşan askerlerin, özel askeri operasyon sırasında kahramanlık sergileyen Moskovalıların, canlarını Rusya’ya feda eden savaş arkadaşlarımızın ailelerinin” katıldığına dikkat çekti.
Konsere ayrıca Moskova’nın önde gelen doktor ve öğretmenlerin, tüm ülkenin bildiği bilim, kültür ve sanat insanlarının davet edildiğini belirten Putin, “Siz ve sizin gibi insanlar sayesinde Moskova, emekçi şehir ve kahraman şehir, her zaman en üst seviyede bulunuyor” diye ekledi.