https://sputniknews.com.tr/20220910/putin-ozel-operasyonda-olen-askerler-canlarini-rusyaya-feda-etti-1061050830.html

Putin: Özel operasyonda ölen askerler canlarını Rusya’ya feda etti

Putin: Özel operasyonda ölen askerler canlarını Rusya’ya feda etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ı savunmaya yönelik özel askeri operasyon sırasında ölen askerlerin canlarını Rusya’ya feda ettiğini belirtti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T17:26+0300

2022-09-10T17:26+0300

2022-09-10T17:26+0300

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rusya

vladimir putin

donbass

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Moskova Günü vesilesiyle düzenlenen Zaryadye Konseri’nin açılış konuşmasını yapan Putin, konsere “Donbass’ta barışçıl hayatın kurulması için savaşan askerlerin, özel askeri operasyon sırasında kahramanlık sergileyen Moskovalıların, canlarını Rusya’ya feda eden savaş arkadaşlarımızın ailelerinin” katıldığına dikkat çekti.Konsere ayrıca Moskova’nın önde gelen doktor ve öğretmenlerin, tüm ülkenin bildiği bilim, kültür ve sanat insanlarının davet edildiğini belirten Putin, “Siz ve sizin gibi insanlar sayesinde Moskova, emekçi şehir ve kahraman şehir, her zaman en üst seviyede bulunuyor” diye ekledi.

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