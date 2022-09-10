Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220910/pusilin-kizil-limandaki-durum-oldukca-agir-1061051983.html
Puşilin: Kızıl Liman’daki durum oldukça ağır
Puşilin: Kızıl Liman’daki durum oldukça ağır
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Kızıl Liman şehrinde ve bazı diğer yerleşimlerdeki durumun oldukça ağır olduğunu belirtti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T18:51+0300
2022-09-10T18:52+0300
ukrayna krizi
donbass
donetsk
denis puşilin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055961638_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_9c0d738a3140be7ef58d5b75b125c2b2.jpg
Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Biraz Kızıl Liman hakkında: Orada ve cumhuriyetimizin kuzeyindeki bazı diğer yerleşimlerindeki durum oldukça ağır” diye yazdı.Yerel idarecilerle irtibatta kaldığını kaydeden Puşilin, “Daha sonra yeni bilgi vereceğim” diye ekledi.
donbass
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055961638_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_d3fb7a836b8f7d68f8ddaba35afb6b3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donbass, donetsk, denis puşilin
donbass, donetsk, denis puşilin

Puşilin: Kızıl Liman’daki durum oldukça ağır

18:51 10.09.2022 (güncellendi: 18:52 10.09.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Kızıl Liman şehrinde ve bazı diğer yerleşimlerdeki durumun oldukça ağır olduğunu belirtti.
Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Biraz Kızıl Liman hakkında: Orada ve cumhuriyetimizin kuzeyindeki bazı diğer yerleşimlerindeki durum oldukça ağır” diye yazdı.
Yerel idarecilerle irtibatta kaldığını kaydeden Puşilin, “Daha sonra yeni bilgi vereceğim” diye ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала