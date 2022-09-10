https://sputniknews.com.tr/20220910/pusilin-kizil-limandaki-durum-oldukca-agir-1061051983.html

Puşilin: Kızıl Liman’daki durum oldukça ağır

Puşilin: Kızıl Liman’daki durum oldukça ağır

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Kızıl Liman şehrinde ve bazı diğer yerleşimlerdeki durumun oldukça ağır olduğunu belirtti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

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donetsk

denis puşilin

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Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Biraz Kızıl Liman hakkında: Orada ve cumhuriyetimizin kuzeyindeki bazı diğer yerleşimlerindeki durum oldukça ağır” diye yazdı.Yerel idarecilerle irtibatta kaldığını kaydeden Puşilin, “Daha sonra yeni bilgi vereceğim” diye ekledi.

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donbass, donetsk, denis puşilin